保溫杯只用清水沖…他狂拉肚子看遍中西醫 一照大腸鏡「冒多顆瘜肉」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，保溫杯中只是盛裝溫熱的茶水，飲用完仍應每天以洗碗精、菜瓜布或海綿刷清洗後晾乾，才能避免產生腸胃道不適的症狀。示意圖。（本報資料照）

冬季冷颼颼，不少人會隨身攜帶保溫杯盛裝熱飲。台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，即使保溫杯中只是盛裝溫熱的茶水，飲用完仍應每天以洗碗精、菜瓜布或海綿刷清洗後晾乾，才能避免產生腸胃道不適的症狀。

一名網友在Dcard表示，近一年來多用保溫杯盛裝茶類飲料，經常放著過夜直到隔天才用水沖洗。後來他因腹瀉去中西醫掛號看診並拿藥，卻總是痊癒沒幾天又故態復萌，經大腸鏡檢查得知，腸子由於長期發炎長出多顆瘜肉，到頭來才發現是自身的不潔習慣，導致之前不斷花錢就醫，所幸經手術去除病灶，恢復健康。

顏宗海提醒，不常清洗保溫杯，或僅沖清水就重複使用，瓶中容易因瓶口與人體口腔直接接觸，或以吸管間接接觸，及受環境中的致病原附著，形成由金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸炎弧菌等病菌組成的生物薄膜，若再用來盛裝其他飲料，就容易引發近似食物中毒的腸胃炎、腹瀉等腸胃道不適症狀，

「無論保溫杯中所盛裝的溶液為何，都應以洗碗精、菜瓜布或海綿刷清洗，晾乾或放入烘碗機烘乾後再使用。」顏宗海建議，若是可拆式保溫杯，除了要將零件一一拆下來用洗碗精、軟性的棉質器具清洗完晾乾，在過程中也勿用鋼絲球，否則會使瓶身產生刮痕導致生鏽，而殘留在瓶內的金屬碎屑，被人體喝下肚後也會增加健康風險，但經反覆使用後才出現的生鏽或刮痕，則代表需要汰舊換新。

另外，保溫杯是由不同金屬組成的不鏽鋼材質，杯蓋內則為5號塑膠聚丙烯（PP），可承受達100度以上高溫 ，許多民眾會用保溫杯裝熱咖啡 、牛奶 或茶水。顏宗海說，保溫杯只有減緩熱飲降溫的功能，盛裝完熱飲後，盡量在1至2小時內喝完，避免熱飲隨著時間推移降至7至60度的「危險溫度帶」，即為許多細菌皆能生長、繁殖的環境，以免發生意外。