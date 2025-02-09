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寒流來襲嗑火鍋 營養師：食材、湯底、沾醬「這樣吃」減負擔

記者林則澄／台北即時報導
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享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式，合理搭配食材，適量控制攝取頻率。（123RF）
享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式，合理搭配食材，適量控制攝取頻率。（123RF）

寒流來襲，熱騰騰的火鍋成為外食族的暖胃美食。台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，大嗑火鍋前後，要留意食材、湯底、沾醬，以免一不留神就吃進過多的油、糖、鹽，對心血管、腎臟疾病患者及高危險群，無疑增添健康隱憂。

不論是麻辣鍋、牛奶鍋、沙茶鍋，還是藥膳鍋、海鮮鍋，湯底通常由油、糖、鹽等調味料烹煮而成，加入許多食材後，搖身一變為一道色香味俱佳的美食。許惠玉建議，民眾盡量選擇清湯鍋或白開水鍋，可加入番茄、玉米等含植化素與膳食纖維的蔬果自製湯底，幫助身體抗氧化，抵禦自由基導致的發炎反應，並增加腸胃道消化功能。

「如果是現成湯底，在不清楚湯底成分為何的前提下，盡量不要喝完。」許惠玉說，湯底自帶的油、糖、鹽，經豬羊牛肉類或經加工的火鍋料輪番烹煮後，食材中的鈉、鉀、脂肪等營養素也會溶於湯底，若連湯低都一飲而盡，不利心血管、腎臟疾病患者，也容易增加有三高高血壓、高血脂、高血糖）與肥胖等高風險群的發病風險。

有鑑於此，許惠玉提醒，若湯底不夠時，加高湯的次數以1次為妥，之後酌量以清水取代，並在食材的選擇上，多吃高麗菜、福山萵苣、玉米等蔬菜，提升飽足感並有助於減少加工製火鍋料的攝取量，促進身體健康。

至於沾醬，許惠玉指出，和風醬的油脂、糖份都比其他現成調味料還高，而常被與白飯搭配的沙茶醬，或醬油、黑白醋、番茄醬的含鹽、糖量也不低，攝取時皆應留意，或選用天然沾醬，包括蔥花、蘿蔔泥、蒜泥、薑絲，愛吃辣者可加辣椒，但腸胃不佳者，或偏好麻辣鍋的民眾，則要評估腸胃道的承受力，防止不適症狀。

另外，吃火鍋時不妨多喝水，或選擇無糖麥茶、綠茶、檸檬水取代汽水、冬瓜汁等含糖飲料，並在餐後透過散步等活動，幫助消化、促進代謝。許惠玉提醒，高血壓或有心血管疾病患者，在吃完火鍋後身體發熱的情況下，不要太快接觸室外的冷空氣，此舉可能導致血管收縮而升高血壓，發生意外。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，大嗑火鍋前後，要留意食材、湯底、沾醬，以免...
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，大嗑火鍋前後，要留意食材、湯底、沾醬，以免一不留神就吃進過多的油、糖、鹽。（記者林則澄／攝影）

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