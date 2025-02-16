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鮭魚精液注射臉頰 最新醫美手法在美暴紅 回春效果驚人

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
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近期美國有種「將鱒魚或鮭魚的精液注入皮膚」的新手法暴紅，示意圖。（圖／123RF）
近期美國有種「將鱒魚或鮭魚的精液注入皮膚」的新手法暴紅，示意圖。（圖／123RF）

現代人追求維持年輕外貌的方法層出不窮，除了常見的醫美手術外，近期美國有種「將鱒魚或鮭魚的精液注入皮膚」的新手法暴紅，更有堅持不接受整形手術的人鼓吹「效果顯著」並直呼「我的皮膚看起來更年輕了」。

紐約郵報報導，現代人在追求維持年輕外貌的同時，也希望堅持非手術、不動刀的原則，這使得1種全新、醫師不惜遊走聯邦法規也要推動的療程在美國暴紅，也就是注射「多核苷酸」（polynucleotides），其主要成分是提取自鱒魚或鮭魚的精液。

以紐約女子柯特妮（Cortny R.）為例，堅持不動刀的她表示「我不想動整型手術，我還沒到那個地步，我只想盡可能讓自己看起來狀態、感覺最好」，更強調「我希望優雅地老去」，除了雷射、肉毒桿菌等常見的非侵入性療程，柯特妮也開始接受注射多核苷酸，據稱這種療法可以改善膚色、對抗衰老跡象。

據悉，當多核苷酸被注射到皮膚中時，它們會發出訊號、告訴身體再生健康的細胞，此療程可以增加肌膚的水分、彈性和豐滿度，同時減少細紋和皺紋的出現。

事實上，多核苷酸此前已在南韓和歐洲迅速暴紅，隨後才慢慢進入美國護膚界，最初是在雷射或微針治療後局部使用，紐約的某些診所還需額外支付至少350美元，然而多名醫生坦言「多核苷酸注射尚未獲得美國食品藥物管理局（FDA）的正式批准，目前仍屬『適應症外使用』（Off-label Use）」。

紐約市皮膚科醫師索貝爾（Howard Sobel）是注射多核苷酸的擁護者，他表示「這就像走在時代的尖端」，但也坦言「這種療程的效果十分顯著，在歐洲和亞洲地區獲得官方批准後得到廣泛應用，但美國FDA的要求更為嚴格、獲得批准的難度也更大」。

盡管仍有不少疑慮，但對柯特妮這樣的愛美人士來說，對維持外貌有效絕對是最重要的，她也直呼「我看到顯著的效果，現在我的皮膚看起來更飽滿、更年輕了」。

鮭魚精液注射臉頰！最新醫美手法在美爆紅　回春效果超驚人

TVBS新聞網

FDA 紐約市 南韓

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