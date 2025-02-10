午睡超過一小時「不是好事」 夜間睡不到這時數中風機率變高

最新研究指出，午睡超過一小時，想藉此來彌補晚間睡眠不足，會導致中風機率大增。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

你擔心夜裡睡不夠時數，所以想用白天午覺睡久一點來彌補嗎？最新醫學研究指出，白天睡超過一個小時，中風 的機率便增加達四分之一，另外二型糖尿病 、早夭的機率也一樣增加。

每日郵報(Daily Mail)報導，上海復旦大學(Fudan University in Shanghai) 「營養與食品衛生學研究所」學者邀請9萬多名年紀50歲以上人士參與實驗，分析睡眠習慣數據。

學者們發現，慣常在午間至少睡一個小時的人，中風的機率便提高23%。

研究還發現，那些夜裡睡不到七個小時的人當中，發生中風的機率最高。本研究的論文發表在「睡眠醫學」(Sleep Medicine) 期刊。

學者們認為，不健康的睡眠習慣，可能導致供血到腦部的血管發炎，從而提升血栓發作的危險。

論文的作者們表示，「白天睡午覺很常見。但研究成果指出，人們用很長的午睡來彌補晚間睡眠時長之不足，對健康的影響是負面的。」

每日郵報指出，午睡個30到40分鐘可以提升注意集中力，但超過60分鐘不僅中風機率大增，連二型糖尿病，甚至早夭的風險都大為增加。

根據「輿觀」(YouGov)的調查，五分之一的英國人有午睡習慣。英國大約每年有10萬人中風，也就是血栓阻擋，血無法入大腦，經常導致半身癱瘓、講話失常，甚至死亡。