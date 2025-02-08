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新罕州66歲男子成功移植豬腎 術後1周就出院

編譯徐榆涵／即時報導
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新罕布夏州66歲男子安德魯斯日前進行豬腎移植手術成功，目前恢復狀況良好，成為已知擁有豬腎並存活的第二人。(美聯社)
新罕布夏州66歲男子安德魯斯日前進行豬腎移植手術成功，目前恢復狀況良好，成為已知擁有豬腎並存活的第二人。(美聯社)

新罕布夏州66歲男子安德魯斯（Tim Andrews）日前進行豬腎移植手術成功，目前恢復狀況良好，成為已知擁有豬腎並存活的第二人。

麻州總醫院7日宣布，安德魯斯已不再需要洗腎，他在1月25日接受豬腎移植手術後，恢復狀況良好，1周後就能出院。

安德魯斯向美聯社說，「當我在恢復室醒來時，我感覺自己煥然一新。」

安德魯斯的手術正處於探索動物器官移植是否能緩解人類器官短缺的關鍵時刻。

此前進行的四次豬器官移植（兩次心臟移植和兩次腎臟移植），患者均未能長期存活。但第五例異種移植取得突破，去年11月，一名阿拉巴馬州女子接受豬腎移植，目前已經存活2個半月，遠超出之前的紀錄。

醫師們正從零星的個案實驗轉向更有系統的臨床研究。在觀察安德魯斯的恢復情況的同時，麻州總醫院已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，將在試驗研究中再進行兩例豬腎移植手術，使用的是生物科技公司eGenesis提供的基因編輯豬腎。

同時，另一家基因編輯豬器官的開發商──聯合治療公司（United Therapeutics）剛獲得FDA批准，啟動全球首個異種移植臨床試驗。最初將有6名患者接受豬腎移植，如果他們在6個月內恢復良好，該試驗將擴展至50名患者。

「這是一個未知的領域。」麻州總醫院醫師川井達夫（Tatsuo Kawai）不僅主刀安德魯斯的手術，還負責全球首例豬腎移植手術。他補充說，「但基於動物研究和先前的人體移植經驗，我非常樂觀。希望我們能讓豬腎的存活期超過2年。」

科學家們正在透過基因改造，使豬的器官更接近人類器官，以解決器官移植供需不平衡的問題。美國有超過10萬人在等待器官移植，其中大多數人需要腎臟移植，每年有數千人人因等不到匹配的器官而死亡。

麻州 阿拉巴馬州 FDA

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