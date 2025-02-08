泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵 是不少人最愛的正餐或宵夜選擇，尤其是在冷冷的冬天，來上一碗熱熱的泡麵相當暖胃。網友分享「泡麵神仙吃法」，除了泡麵內附的調味料包外，還另外加入雞蛋 、泡菜、蔬菜等，令其他人直呼「大半夜的都看到嘴饞了」。

華人對於泡麵的喜愛可說是由多方面因素驅動，無論是經濟實惠、方便快速，還是多樣化的口味選擇，泡麵在華人社會中一直佔有重要地位。對於學生、上班族或忙碌的家庭而言，泡麵是一種省時又美味的選擇，特別是在美國等海外地區，華人超市中總能見到來自台灣、中國、日本、韓國等地的各式泡麵，從傳統的紅燒牛肉、海鮮風味到麻辣鍋、酸辣粉等特色口味，應有盡有。

此外，許多華人不僅把泡麵當作速食品，還會加入雞蛋、青菜、肉片、甚至泡菜等配料，讓泡麵變得更豐富、有層次。對於海外華人來說，泡麵也承載了鄉愁，因為它是許多人成長過程中的回憶，能帶來熟悉的家鄉味道。加上近年來高端泡麵（如螺螄粉、鼎泰豐泡麵、和牛拉麵等）的興起，讓泡麵不再只是廉價食品，而是能夠滿足味蕾享受的一種選擇，使其在華人圈內始終保持極高的受歡迎度。

一名網友在小紅書發布一支影片分享「泡麵的神仙吃法」，他將在不鏽鋼鐵鍋中噴油，煮面前先打入一顆雞蛋煎成荷包蛋，加入午餐肉以後加水，在陸續加入調味料包、麵體，等到麵體煮開以後加入泡菜、蔬菜，撒上蔥花，最後就可端上桌開動。

其他人留言「氣得我爬起來煮宵夜」、「好有食慾」、「泡麵怎麼都好吃，就是長肉」、「觀看有關中國美食和健康的影片是鼓舞人心的！我今晚有心情做飯！」、「直接給我看餓」、「那個泡菜看起來很好吃」、「終於看到一個用油少的了，好多都是鍋底滿滿一層油」、「先煎個荷包蛋是神來一筆」。