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啟動體內自熱系統 10種吃了能抗寒的食物

編譯潘勛／即時報導
寒冬養生，10種食物有助於調節體溫。示意圖。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）
寒冬養生，10種食物有助於調節體溫。示意圖。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

這一波冬寒發作，讓人好想去找辣椒、燉湯等能讓人覺得體內暖和的食物。營養學者布拉特納(Dawn Jackson Blatner)指出，有很多透過消化吸收熱量、產熱效應(thermogenesis)及有助血液流動的好方法，以下十種是一些立竿見影的選項：

辣椒

辣椒是天然的體內加熱器，辣椒素會結合腦中熱與疼痛的受體，人體回應「現在變熱了」，於是啟動清涼下來的模式，進而激發體溫及新陳代謝暫時提升。

富含蛋白質食物

要消化蛋白質，消耗的熱量要比其他營養素來得多，產熱效應發揮作用，多餘的消化動作會產熱，堪稱紅利般的副作用。這類食物還可以建構、修補人體，它們會增進血流及循環，改善氧氣及養分輸送到全身細胞，改善能量生產、肌肉功能、心、腦、皮膚的健康。

黑巧克力

黑巧克力能讓循環系統溫暖。類黃酮(flavonoid)的作用好比迷你交通警察，讓血液更有效率地流動，把暖意分布到全身；此外黑巧克力中的咖啡因也溫和提升新陳代謝，造出更多熱能。

暖湯

暖湯就是液態的溫暖了。喝湯能直接由體內加熱，但不光有益體溫，它調和了蛋白質、根莖蔬菜及溫暖液體，就消化生熱及補充水分，堪稱完美。

薑的薑辣素(gingerol)發威，會讓血液循環進入高速，刺激人體增加產熱。此外薑對吸收極有益處，所有吸收活動都產出額外的溫熱。

薑黃粉

薑黃粉的超級成分是薑黃素(Curcumin)，不僅抵抗發炎，還能舒張血管，能把暖意傳到身體各角落。若把薑黃粉與黑胡椒粉混用，暖效加倍。

全穀類

白米或白麵粉在體內分解地很快，而全穀類如燕麥、麥米(farro)、小米、布格麥(bulgur)好比大塊木柴塞進你的體內火爐，人體要加足火力才能分解這些複雜的碳水化合物，多花的心血就產出熱；此外纖維素能讓消化過程維持更長時間，等同全天候保暖。

熱咖啡、熱茶

咖啡和茶是液態的溫暖，直接提升體溫，咖啡因增進循環系統。

類黃酮多的水果

富含類黃酮的水果是天然甜點，有助人體產熱，還可以調節體熱，同時提供其他健康效益。類黃酮水果包括石榴、藍莓、柑橘類水果和蘋果等等。

根莖類蔬菜

根莖類蔬菜是來自地下的天然供暖食物，富含複雜的碳水化合物及抗氧化劑，要比其他蔬菜花更久才能消化，因此能持續提供熱量及溫暖。

咖啡

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