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月租3200元 她開箱紐約西村公寓「廚房小到難轉身」

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月租3200元 她開箱紐約西村公寓「廚房小到難轉身」

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紐約的Avery Addison開箱她位於西村租屋處，廚房小到引發網友瘋狂討論。(翻攝Avery Addison TikTok )
紐約的Avery Addison開箱她位於西村租屋處，廚房小到引發網友瘋狂討論。(翻攝Avery Addison TikTok )

紐約的艾芙理（Avery Addison）開箱她位於曼哈頓、月租金3200元的單間公寓，她小到幾乎沒有轉身空間、無法放烤箱的廚房讓大批網友吃驚，但她說曼哈頓很難找到這樣租金的房子，用這樣的金額租房子本來就要有一些犧牲和讓步，而且家裡附近很多好吃的餐廳，廚房太小對她來說一點都不是困擾。

紐約郵報（New York Post）報導，艾芙理從事活動製作，搬到目前位於紐約西村的公寓已經一年，她把號稱「紐約最小的廚房」的影片放到TikTok引發網友討論，影片累積超過兩百萬次點閱。

艾芙理的影片中，她的廚房空間大約只能容納兩個人並肩站立，廚房有一台小冰箱，水槽下方有小型洗碗機，上方有一台小微波爐，空間小到不能裝爐子，只能裝輕便爐，流理台放一台咖啡機就滿了，空間小到艾芙理不太能轉身，還要買一個砧板放在水槽上才製造更多可用空間。

@aviator_addison

I know its crazy but to me it’s worth it!! When you have the best restaurants in the world at your doorstep who really needs a kitchen? #westvillage #nyc #apartmenttour #nyrealestate #kitchen

♬ If You Love Me - The Informers

艾芙理說，她當初她想找有裸磚牆、木地板和壁爐的房子，當初參觀這間公寓時就立刻愛上其內部設計及絕佳的位置，公寓的起居空間很開闊，房子可遠眺郊區而非鬧區，讓她住在大都市中但不會太嘈雜。

不過艾芙理說，她一開始看到這麼小的廚房時也感到非常震驚，但她很快就學會與之共處，而且廚房大小本來就不在她考慮租房的優先考慮條件中，因此她還是很快就簽訂租約。

艾芙理說，這是西村，想在西村有個家，就不能想要有個大空間、有便利設施、只能要求有基本設備，因為住在這裡就是買它的地點，「在曼哈頓，地點才是最重要的」。

艾芙理的影片引起網友熱烈討論，有人說這麼小的廚房太瘋狂，認為那不能叫廚房，只能稱為「加熱食物和洗碗區」，還有人說那個大小跟露營拖車的廚房差不多大。

曼哈頓 租金

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