一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

醫生指出，使用牙線能降低缺血性中風風險。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki)

冬季氣溫驟降，容易誘發心血管疾病 與腦中風 ，每年約有79.5萬美國人罹患中風，如何降低疾病風險成為重要的研究課題。紐約郵報（New York Post）報導，一項由南卡羅萊納大學神經學系系主任蘇維克（Souvik Sen）帶領的研究顯示，每周固定使用牙線能降低22%的缺血性中風風險、44%的心因性中風風險與12%的心房顫動風險。

一份發表於牙周病學期刊（Journal of Periodontology）的研究指出，全美有將近32%的人從不使用牙線，而相當比例的人則每日都會使用牙線。蘇維克表示，口腔衛生被認為與發炎和動脈硬化相關，使用牙線清潔可以降低口腔感染與發炎，進而有機會降低中風風險。

蘇維克的研究訪問了超過6200人，他們回答一份關於牙線使用習慣的問卷，受訪者被持續追蹤25年，期間有434人曾經中風過，將近1300人發生過心房顫動。該研究認為，刷牙、定期看牙醫與其他口腔衛生習慣與降低中風風險較無關聯。

除了可能降低中風機率，使用牙線也能去除牙齒上的牙菌斑與食物殘渣，降低蛀牙與牙周病風險；但選擇對的牙線也很重要。有些牙線含有全氟／多氟烷基物質（PFAS），這種被稱為「永久性化學物質」的合成物會殘留在人體內，並與一系列健康問題相關。

2019年，非營利機構寂靜春天研究所（Silent Spring Institute）的一項研究發現，多項品牌牙線內含有PFAS，目的是讓牙線更順暢地在齒縫間滑動。寂靜春天研究所的科學家凱蒂（Katie Boronow）說，建議選擇無蠟或使用天然蠟，以尼龍或絲質製作的牙線。