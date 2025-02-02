我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

小S證實大S徐熙媛死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

已故前總統卡特獲第4座葛萊美 追授「最佳有聲書獎」

中央社／洛杉磯2日綜合外電報
已故前總統卡特。(美聯社)
已故前總統卡特。(美聯社)

已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）憑藉在喬治亞州錄製的最後一系列主日學課程，今天獲葛萊美獎追授最佳有聲書獎。這是他的第4座葛萊美獎。

卡特於去年12月29日逝世，享嵩壽100歲。他生前在家鄉平原鎮（Plains）的馬拉納塔浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）談論了愛、仁慈、寬恕和死後等話題，並錄製成有聲書「平原鎮的最後主日：百年慶典」（Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration，暫譯）。

這本有聲書於2024年8月上市，距卡特逝世僅數月，其中還收錄創作歌手達萊亞斯拉克（Darius Rucker）、強巴提斯（Jon Batiste）和黎安萊姆絲（LeAnn Rimes）等人的音樂作品。

中央社引述法新社報導，卡特的一名孫子傑森．卡特（Jason Carter）在洛杉磯領獎。他對在場觀眾說：「能以這種方式將他（卡特）的話語保存下來，對於我的家人和全世界來說，真的是不可思議。」許多人起身鼓掌，向卡特致敬。

「最佳有聲書、敘事暨故事錄音」獎項的其他入圍者包括傳奇歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、鄉村音樂女王桃莉芭頓（Dolly Parton）及放克大師喬治柯林頓（George Clinton）。

卡特於1977年至1981年擔任美國總統，他在馬拉納塔浸信會教堂教授主日學達數十年之久，通常每月授課超過一次。

他分別於2019年以「信仰－每個人的旅程」（Faith - A Journey for All，暫譯）；2016年以「充實的一生：90歲回憶錄」（A Full Life: Reflections at 90，暫譯）；2007年以「我們瀕危的價值觀：美國道德危機」（Our Endangered Values: America's Moral Crisis，暫譯）獲得最佳口語專輯獎。

前總統柯林頓和歐巴馬也都各自擁有兩座葛萊美獎。

卡特的孫子傑森．卡特（Jason Carter）在洛杉磯領獎。(美聯社)
卡特的孫子傑森．卡特（Jason Carter）在洛杉磯領獎。(美聯社)

葛萊美 柯林頓 喬治亞州

上一則

擔心失眠？寫下明日待辦事項 五分鐘後「沉沉入睡」

延伸閱讀

NBA／籃網退休15號球衣「飛人」卡特：這是我莫大榮幸

NBA／籃網退休15號球衣「飛人」卡特：這是我莫大榮幸
新聞眼／打開中國學生赴美留學之門 卡特「好人也長命」

新聞眼／打開中國學生赴美留學之門 卡特「好人也長命」
川普就職強碰卡特哀悼期 國會20日先升旗再降半旗

川普就職強碰卡特哀悼期 國會20日先升旗再降半旗
新聞眼／卡特：我坦然面對死亡，我會再活一次

新聞眼／卡特：我坦然面對死亡，我會再活一次

熱門新聞

退休人士有六種簡便的方式可以兼差，增加收入，增益財務安全。客服人員示意圖。（取材自pexels.com@picjumbo.com）

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

2025-01-30 19:05
四生肖本月下旬財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jace Miller）

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

2025-01-29 00:15
好市多賣場熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。該公司將從3月起調整員工待遇，最高時薪可達32元，即使新進人員也調升0.5元至每小時20至21元。(美聯社)

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

2025-01-31 20:22
掌握要訣，在室內也能種植蔬果。植栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emma Johnson）

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

2025-01-31 21:15
LINE可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

2025-01-31 13:13
四星座熱愛工作。（取材自pexels.com@ Christina Morillo）

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

2025-01-31 00:15

超人氣

更多 >
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事