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女子旅遊入住公寓2天 發燒咳嗽染肺炎 醫曝1家電肇禍

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
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泰國一婦女出遊入住公寓，竟感染肺炎。示意圖。（圖／123RF）
泰國一婦女出遊入住公寓，竟感染肺炎。示意圖。（圖／123RF）

泰國有一名婦女日前入住一間塵封數個月沒使用的房間後，開始出現發燒、咳嗽等症狀，就醫檢查後，醫師發現她感染肺炎，並推測，房間內的冷氣可能是導致她患病的元凶。

綜合泰媒報導，泰國知名呼吸道疾病專家瑪努醫師（Dr. Manoon Leechawengwong）於30日在臉書「瑪努醫生FC」發文分享一名88歲的婦女感染肺炎的病例。他指出，1月13日這名婦女前往考艾國家公園（Khao Yai）旅遊，入住一間封閉數月公寓房間，兩天後她開始發燒，並出現咳嗽、痰變多等症狀，卻沒有鼻水。

婦女到醫院接受檢查，胸部X光顯示她的左下肺部異常，但痰液與血液培養未檢測到結核菌或細菌感染。儘管接受抗生素治療，但病情未見好轉，因此在1月19日轉院。

沒想到轉院後病況急轉直下，醫師發現婦女的血氧濃度已降至87%，需要接受氧氣治療，並進一步接受電腦斷層掃描（CT scan），發現她的左下肺部有白色陰影，同時胸膜腔內有少量積液。在基因檢測後，未發現一般呼吸道病毒或細菌，最後確認為退伍軍人病（Legionnaires' disease）。

退伍軍人病是一種急性下呼吸道感染，由嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）引起，退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15％。這種細菌可在自然水源及人工水系統中生長，包括飯店、醫院的冷卻水塔（Cooling Tower）、冷氣集水盤，熱水器與淋浴設備。

瑪努醫師指出，由於該婦女入住的房間長時間無人居住，因此退伍軍人菌可能已在冷氣系統或儲水設備中滋生。當患者開啟冷氣，或使用淋浴設備時，細菌可能隨水霧或氣溶膠散播，導致吸入性感染。

不過瑪努醫師強調，和婦女一樣入住公寓房間的年輕旅客並沒有感染，顯示退伍軍人菌為一種伺機性感染細菌，主要侵犯免疫功能較差者或年長者，且不會在人與人之間傳播。

醫師建議住進久未使用房間，可參考4方法預防退伍軍人病：

1. 入住長期未使用的房間前，應先通風並清潔冷氣與儲水設備

2. 洗澡前先讓水流一陣子，避免吸入細菌

3. 定期清潔冷氣濾網或冷氣集水盤

4. 免疫力低或年長者應避免長期封閉的潮濕環境

瑪努醫師提醒，退伍軍人菌雖然罕見，但若未及時治療，可能導致嚴重併發症，甚至危及生命。特別是入住長期封閉的房間時，應做好預防措施。

入住久未使用房間！泰女發燒咳嗽竟染肺炎　醫曝房內1物是元兇

TVBS新聞網

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