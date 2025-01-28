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春節別太放縱 教育部籲飲食把握「6大原則」 少油少鹽少糖營養均衡

記者李芯／台北即時報導
除了肉類菜餚，應該適量搭配蔬菜、水果及全穀類食物，增加膳食纖維，保持營養均衡。（教育部提供）
除了肉類菜餚，應該適量搭配蔬菜、水果及全穀類食物，增加膳食纖維，保持營養均衡。（教育部提供）

春節假期親友團聚，容易讓人在不知不覺中過度攝入高熱量食物，在這個歡慶的時節，保持健康飲食，才能渡過一個愉快又不失健康的春節假期。台灣教育部提醒學生及家長，春節健康飲食可把握六大原則，保持營養均衡、減少油脂攝取，用無糖茶或天然果汁取代含糖飲料。

一、營養均衡，合理搭配

春節期間的餐桌上，肉類與油炸食品常常成為主角。教育部提醒，過量攝取高脂肪和高糖分食物，可能會對身體造成負擔，尤其對學齡兒童的成長發育更為不利。因此，除了肉類菜餚，應該適量搭配蔬菜、水果及全穀類食物，增加膳食纖維，保持營養均衡。

二、適量飲食，避免過度進食

過量食用高熱量食物不僅會造成消化不良，還可能影響學習與身體健康。教育部建議家長應該引導孩子合理飲食，提倡每餐「八分飽」的概念，並且細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。

三、健康烹飪，減少油脂攝取

為了讓年菜更加健康，教育部鼓勵家庭選擇低油、少鹽的烹飪方式。例如，清蒸、炙烤、涼拌等方法能夠保留食物的原汁原味，又能減少不必要的油脂攝取。此外，家長可選擇植物油（如橄欖油）代替高飽和脂肪的動物油，減少飽和脂肪的攝取，以降低心血管疾病的風險。

四、少糖少鹽，健康過年

傳統年菜通常使用油炸或大量調味，造成脂肪和熱量的過度攝取。教育部呼籲家庭可以選擇低油、低鹽的烹飪方法，如清蒸、燉煮、烤或炙烤等，這樣既能保留食物的營養，又能降低食物的熱量含量。此外，家長也應該注意甜點的攝取，盡量選擇低糖或無糖的甜品，避免孩子過度攝取糖分。

五、保持飲水，避免過多含糖飲料

教育部說，過多的糖分不僅會影響孩子的體重，還可能導致血糖不穩定，建議家長選擇水、無糖茶或天然果汁，並適量飲用，避免過多甜飲料。

六、每天保持運動，促進身心健康

教育部呼籲家長與孩子在春節期間可以共同參加戶外活動，如散步、玩遊戲、跳舞等，這不僅能幫助消化食物，也能促進血液循環、提升免疫力，保持健康的體態。

教育部 春節 血糖

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