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2025乙巳年開運妝容 命理師分享選色化妝小眉角

記者陳宏睿／台中即時報導
2025年是乙巳年，命理師楊登嵙分享今年的開運妝容與色系。（取材自unsplash.com＠Ashley Piszek）
2025年是乙巳年，命理師楊登嵙分享今年的開運妝容與色系。（取材自unsplash.com＠Ashley Piszek）

農曆新年將到，民眾會以化妝、剪髮、穿新衣來迎接新的一年及挑戰，命理師楊登嵙說，今年是木蛇年，木、火色系都是開運色系，民眾在上妝或是挑選新衣時，都可以選擇搭配，讓新的一年吸收更多好運。

命理師楊登嵙說，今年是2025年歲次乙巳年，木蛇年，甲為木，蛇為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素，木的話可選綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色；火的部分則是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

楊登嵙說，化妝、剪頭髮或穿新衣，都是很好迎接新年的方式。在過年前整理一下自己的外表，除了象徵新年的開始，也寓意著把舊的煩惱與不順利將它煙消雲散，以清新自信的姿態迎接新的一年的福氣，並吸收更多好運氣。

新年妝容開運法：

修眉：修整眉形去除雜毛，會讓五官更有立體感，營造整潔感。

眼線：畫一條自然流暢的眼線，可以選擇咖啡色、墨綠色或紅棕色，既柔和又提升精神。

睫毛：輕刷睫毛膏，讓雙眼看起來更加明亮有精神。

腮紅：選擇粉嫩腮紅，輕輕掃在臉的兩側上，讓整體妝容更顯氣色紅潤。

底妝：選用輕薄的底妝，讓肌膚看起來細緻光滑清透自然，並用蜜粉定妝，提升持久度。

唇彩：使用帶有光澤感的唇彩點亮整體，如珊瑚橘、桃朱紅或淡紅色，營造溫柔、洋溢又不失氣場的形象。

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