105歲人瑞長壽秘訣在「早餐吃法」 營養學家也認證

105歲人瑞傑頓的燕麥早餐有多種營養益處。燕麥餐示意圖。（取材自pexels.com@ João Jesus）

世人大多想長壽，雖說人能活多久並不可控，但大家可以用健康生活方式，例如多運動、睡眠充足、不抽菸，來增加長壽機率，飲食也很重要。醫學期刊最近發表的105歲人瑞瑪‧傑頓(Marge Jetton)個案指出，她每天早晨起床煮食燕麥餐，是她長壽的關鍵之一，營養學家已分析其中的營養價值。

「Parade.com」報導，傑頓的個案發表在「美國生活風格醫學期刊」(American Journal of Lifestyle Medicine)。她每天起床後會花時間慢慢熬煮燕麥餐，加堅果、棗子、豆奶及酸酸李子汁。

專精腸道衛生的營養學家紹西達(Amanda Sauceda)指出，傑頓煮的燕麥早餐有益長壽的功效，首先它有β-葡聚醣，特別有益於腸道；β-葡聚醣這種特殊的纖維素不僅有益生元功效，還經發現能降低壞膽固醇，有益於心臟健康。

再來傑頓的燕麥早餐有維他命B群，對於維持體力很重要，對腦部健康也一樣；維他命B群裡的硫胺素或葉酸對腦部、神經系統的不同部位，有直接影響。葉酸更與情緒有關。其他養生專家都同意，快樂有助於長壽。

再來，燕麥餐可以與其他長壽食物搭配，更健康、好吃；紹西達指出，燕麥是完美的載體，可以與莓類、優格、堅果種籽類合在一起；還可以把燕麥做成美味的佐餐菜，加入雞蛋 、青菜等健康食物。

另一項好處在燕麥比其他早餐食品更便宜，再加上它有很多健康益處，吃燕麥是很好、可持久的選擇。

雖然如此，燕麥餐對一些消化有毛病的人，比如有大腸激躁症(IBS)、發炎性腸道疾病 (IBD)，攝取太多纖維素可能出問題，吃燕麥餐就要有節制。