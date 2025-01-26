「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

愈來愈多學生被指控使用AI在作業上作弊，但若是錯誤指控，對學生的身心影響極大。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

AI 程式的問世和興起普及讓生活更豐富，卻也帶來困擾。教育顧問指出，被指控利用AI在作業上作弊的案件數不斷增加，但其中不少被指控人都是被存在誤判機率的偵測軟體冤枉，身心因此受到極大影響；專家也分享幾項預防和應對AI作弊指控的方法。

今日美國（USA Today）報導，北喬治亞大學的學生瑪莉（Marley Stevens）因為用一款利用AI技術的外掛程式Grammarly檢查報告的拼字和文法，她的教授認為她作弊用AI寫報告；雖然該程式在北喬治亞大學的網站上被列為推薦使用的資源，但教授仍給瑪莉零分，瑪莉花了半年時間申訴仍被留校察看，得零分影響她的GPA，還害她失去獎學金。

在這件事發生前，瑪莉已經因為被診斷有焦慮症及長期的心臟疾病在服用立普能錠（Lexapro），被指控作弊後，她的心理健康受到嚴重影響，她說她感到無助，睡不著，無法專注。

瑪莉不是單一個案。自由大學的瑪姬（Maggie Seabolt）去年初用微軟Word一個字一個字輸入的完成自己的報告，卻收到學校通知作業有35%以AI生成，這讓她非常困惑及壓力大，因為她不知道如何證明自己的清白。

紐約的教育顧問瓦格內羅瓦（Lucie Vágnerová）從2023年11月以來，已處理超過一百件和AI相關的學生不當行為案件，她說認為自己受到錯誤指控而向她尋求協助的學生人數逐漸增加，向她求助的人當中，最常提到的字就是「感到焦慮」。

愈來愈多的學生認為自己被不當指控使用AI作弊。自從ChatGPT 於2022年問世後，學校就開始因應以AI協助作業的解決方式，但檢測軟體有誤判的可能，錯誤的指控就可能對學生心理產生影響。

普遍使用於偵測AI生成內容的系統Turnitin在AI生成內容低於20%時，發生誤判的機率就會變高，該公司表示，他們的系統不該被當作檢測學生作業的唯一依據。

ChatGPT問世後，許多教師使用如Turnitin的偵測軟體確認學術原創性，但專家說偵測軟體有將原創內容誤判為AI生成的風險，賓州大學去年的一項研究指出，AI偵測軟體很容易被拼字、標點符號和空格欺騙，建議不要使用於學術領域。史丹佛大學2023年的一項研究指出，ChatGPT的偵測系統對母語非英語人士有偏見，ChatGPT的母公司OpenAI更因準確度太低，關閉了他們自己的AI偵測平台。

科羅拉多大學波德分校研究科技道德和網路政策的副教授菲斯勒（Casey Fiesler）說，單靠有系統偏見的AI偵測軟體來判斷學術原創性是不負責任的，風險太高，面對有瑕疵的演算法時很難為自己辯護。

學校的應對措施跟不上AI的快速發展也是一大問題，至今沒有一個通用的標準化規範；非營利教育組織EDUCAUSE去年針對AI的相關調查中，將近一半的教育界高層、員工和教師認為其服務的學校對於學生使用AI沒有適當的準則。

在這樣的情況下，學生能以幾個方式保護自己，避免陷入AI冤獄。首先，了解自己修習課程對AI工具的使用規範，若不幸被指控使用AI作弊，撰寫紀錄可以作為證明，瓦格內羅瓦建議學生使用能儲存草稿的寫作軟體，提早開始撰寫、使用教授的課業時間及校內的寫作資源都能協助證明原創性，甚至可以將寫作過程中在網路上搜尋資料的紀錄畫面截圖作為證明。

為學生辯護的律師阿塞爾塔（Richard Asselta）建議學生在回應指控前和信任的長輩或同儕談談，並保持冷靜，因為他看過在相關案件中，被指控者犯的第一個錯誤就是回答前沒有仔細思考，結果說出讓他們被誤解的回應。