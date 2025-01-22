甘藍菜營養豐富可天天吃嗎？ 營養師揭避免脹氣吃法

甘藍菜(高麗菜)富含營養，是十字花科裡的受歡迎蔬菜。示意圖。（取材自pexels.com@Sergei Starostin）

甘藍菜（或稱捲心菜、高麗菜、洋白菜）這種葉菜以葉子緻密及爽脆口感出名，烹調方法很多，營養豐富，目前甘藍菜類已有超過400變種，但以綠甘藍、紫甘藍及大白菜（又稱中國甘藍）最受歡迎，也以中國為最大產地，無論甘藍產自何處，它的養分都受人稱道。

今日美國報(USA Today)報導，美國農業部指出，一份生的綠甘藍就含有蛋白質、鈣、葉酸、鎂、硫、維他命C與K。營養學者李絲麗‧邦奇(Leslie Bonci)指出，甘藍菜富含不可溶纖維素，有助於血糖的調節以及吸收的規律。

邦奇指出，十字花科蔬菜如甘藍還可以降低前大腸癌的風險，原因在擁有硫代葡萄糖苷群等其他植物化合物，包括異硫氰酸酯(isothiocyanate)及蘿蔔硫素(sulforaphane)；另位營養學家凱薩琳‧陶馬吉(Katherine Tallmadge)指出「蘿蔔硫素特別重要，原因在它調整基因與非機因的機制，就預防肝、胸、肺及直腸引發基因、非基因機制，非常有效」。

陶馬吉指出，甘藍菜另含有重要的植物營養素如花青素，可以降低一些疾病發作的機率，如心臟病 及神經退化疾病如阿茲海默氏症、帕金森氏症。

甘藍菜含熱量很低，大約中、小型的一顆僅約200大卡，另因為富含纖維素，給人飽足感，因此對體重管理、人體健康而言，是很理想的食物。

有人會問，能夠天天吃甘藍菜嗎？雖說甘藍菜有益健康，但一些人認為食用甘藍菜要適度。營養師卡洛琳‧蘇茜(Caroline Susie)表示，甘藍菜的纖維素及天然硫化物會導致一些人小腹肥大，或者放屁多。但她指出，烹煮後的甘藍菜可以降低這種菜的腸脹氣特質，更容易消化。