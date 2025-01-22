我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

想防「頭皮雪花飄」 中醫師：要吃這4水果 不能做這件事

記者林則澄／台北即時報導
秋冬季時，皮膚若出現脫屑、搔癢的紅斑塊，當心是脂漏性皮膚炎作祟。示意圖。(本報資料照片)
秋冬季時，皮膚若出現脫屑、搔癢的紅斑塊，當心是脂漏性皮膚炎作祟。示意圖。(本報資料照片)

秋冬季時，皮膚若出現脫屑、搔癢的紅斑塊，當心是脂漏性皮膚炎作祟。中醫師表示，脂漏性皮膚炎是體內濕氣過重，加上內熱或外界的熱邪侵擾，此時除了服用藥物，還可適量攝取蓮霧、鳳梨、水梨、香瓜，或按壓風市穴、風門穴，幫助緩解症狀。

台灣聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，脂漏性皮膚炎與體內的濕邪和熱邪有關，常見於頭皮、額頭，及鼻翼兩側、眉毛周圍、耳廓和耳後、胸部等容易出油的部位。濕邪指的是體內濕氣過重，導致油脂分泌異常，讓皮膚變得油膩；熱邪是內熱或外界的熱邪侵襲，使皮膚發紅發癢。而當濕邪結合熱邪，皮膚就容易出現紅斑、脫屑和油膩，有時還會瘙癢，嚴重時可能結痂。

中醫常用「清上防風湯」治療脂漏性皮膚炎。林舜穀說，方劑中的黃連、黃芩和梔子可清泄熱毒；連翹和薄荷可緩解頭面部的風熱；防風、荊芥與白芷有助於祛除外邪；枳殼與川芎可消腫止癢；桔梗引藥上行，讓藥效直達病灶，協同達到治療目的。

林舜穀指出，麻油雞、羊肉爐、燒酒雞等熱補且油膩的食品，性味偏溫熱且含有大量油脂，容易助長體內的濕熱之邪，還會刺激皮脂腺分泌過多的油脂，加重皮膚炎症，也應適量攝取性味偏涼且水分充足的水果，如蓮霧、鳳梨、水梨和香瓜，有助於清熱降火、生津潤燥。水果能幫助清除體內的濕熱，減少熱邪刺激皮膚，降低脂漏性皮膚炎的發病頻率，其中富含的維生素和抗氧化成份，能增強皮膚的修復力和抵抗力，也能減緩症狀和預防復發。

最後，林舜穀指出，由於脂漏性皮膚炎多與風邪、濕熱有關，因此可按摩具「風」字的穴位，如風市穴、風門穴幫助祛風止癢、清熱化濕。

一、風市穴

1.位置：位於大腿外側，垂直站立時雙手自然下垂，中指指尖處即是穴位。

2.作用：風市穴屬於足少陽膽經，主要功能是祛風除濕、調節氣血，可減緩脂漏性皮膚炎中，因為濕熱內蘊所導致致的紅斑、脫屑、瘙癢症狀。

3.按摩時機與方法：每天早晚各一次，用拇指指腹或關節按揉風市穴，每次3分鐘，以感到酸脹感為佳。按摩時應避免過於用力，持之以恆可有效減輕症狀。

二、風門穴

1.位置：位於背部，第2胸椎棘突下旁開1.5寸處（約兩指寬）。

2.作用：風門穴屬於足太陽膀胱經，善於祛風散寒、宣肺止癢，能調節免疫功能，幫助緩解脂漏性皮膚炎的瘙癢及炎症反應。

3.按摩時機與方法：每天按壓或艾灸一次，用拇指輕輕按揉風門穴，每次約3分鐘；艾灸則每次10分鐘，以促進經絡通暢並減輕症狀。

三、避免按摩頭面部位

脂漏性皮膚炎以頭皮和面部為主要發病部位，由於皮膚處於敏感和炎症狀態，過度按摩可能刺激局部皮脂腺，加重紅斑、脫屑和油膩的情況。

中醫常用「清上防風湯」治療脂漏性皮膚炎，方劑中的黃連可清泄熱毒。示意圖為黃連片。...
中醫常用「清上防風湯」治療脂漏性皮膚炎，方劑中的黃連可清泄熱毒。示意圖為黃連片。(記者林則澄／攝影)

關節

上一則

食物沒吃完多久要冰？ 專家給答案 避免「危險溫度帶」

延伸閱讀

養生／大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智

養生／大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智
長者發抖、僵硬 天冷或帕金森氏症？ 醫：3情況速就醫

長者發抖、僵硬 天冷或帕金森氏症？ 醫：3情況速就醫
6穴位按摩 減緩臥床不動症候群風險

6穴位按摩 減緩臥床不動症候群風險
反覆乾咳影響睡眠 「三九貼」改善氣喘、過敏性鼻炎

反覆乾咳影響睡眠 「三九貼」改善氣喘、過敏性鼻炎

熱門新聞

四生肖今年財運特別旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

2025-01-20 00:15
屬龍者將邂逅真愛。（取材自pexels.com@Anastasiya Lobanovskaya）

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

2025-01-15 22:40
三星座財運、愛情、事業全開花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Matheus Bertelli ）

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

2025-01-19 00:15
吃到飽餐廳受到很多人喜愛，專家告訴你九個餐廳不想讓客人知道的祕密。吃到飽餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Vidal Balielo Jr.）

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

2025-01-15 19:10
一位Uber司機在自己車內貼出乘客規矩，全用大寫字母且措詞像訓人，又有些奇特規矩，引發網上熱議。Uber示意圖，非新聞事件圖。(路透)

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

2025-01-16 20:15
雪景很美，但雪後剷除積雪很費工。(路透社)

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

2025-01-14 20:15

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通