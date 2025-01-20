12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

有的星座喜歡自己一個人住。（取材自unsplash.com＠Garett Mizunaka）

和家人或朋友住在一起，有事情彼此可以互相幫忙。但也有的人不喜歡被打擾，偏向選擇自己一個人住，日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座特別喜歡獨居。

第12名 天秤座

天秤座具有很強的協調能力，他們能適度關心對方，讓彼此舒適相處。

第11名 巨蟹座

巨蟹座樂於照顧另一個人，對他們來說，能和他人共同生活會非常開心。

第10名 雙魚座

雙魚座無法忍受孤單，總希望有人陪伴，不管同居者是誰都欣然接受。

第9名 天蠍座

天蠍座佔有慾很強，在與喜歡的人共同生活時，會不斷追問對方「幾點回來？」「剛剛在和誰聊天」等事情。

第8名 獅子座

獅子座有著領袖氣質，如果要與人共同生活，他們會希望對方能為自己服務。

第7名 魔羯座

要魔羯座與人共同生活，就必須制定詳細的規則共同遵守。

第6名 射手座

射手座渴望無拘無束的生活，如果和人同住，可能會覺得自由受到限制。

第5名 牡羊座

牡羊座性格容易衝動，可能會因為對方的一舉一動感到煩躁，引發摩擦。

第4名 雙子座

雙子座熱愛自由，喜歡自己隨心所欲，無法忍受被干涉或約束。

第3名 金牛座

金牛座非常在乎吃，特別偏愛營養的有機蔬菜和或調味料。可時在與人同居時，必須顧慮對方的飲食習慣。如果對方愛吃垃圾食品，他們就會感到困擾，使得不太願意與人在一起。

第2名 處女座

有潔癖的處女座，總是會將家裡打掃得一塵不染。儘管他們嚮往與戀人同居，但完全無法忍受對方弄髒房間，甚至連泡過的浴缸都難以接受。如果對方不是同樣愛乾淨的類型，難免產生摩擦。

第1名 水瓶座

水瓶座對生活方式有很強的堅持，無法忍受節奏被他人干擾。對於他們來說，回家後有其他人在家，反而會覺得麻煩。與他人同居的另一層意義，代表需要時時顧及對方，因此對水瓶座而言，有室友簡直是一種煎熬。