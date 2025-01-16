你中了嗎？哈佛最新研究「加工紅肉與失智症有關」 這份量高風險

《神經病學》一項最新研究發現，吃太多培根和熱狗等加工肉製品可能會損害大腦，與罹患失智症的風險增加有關。（路透／Alamy）

《神經病學》（Neurology）一項最新研究發現，吃太多培根和熱狗等加工肉製品可能會損害大腦，造成認知能力下降，增加失智 風險。

時代雜誌報導，美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）與哈佛醫學院一項聯合研究，追蹤超過13萬名美國成年人長年飲食習慣和失智表現發現，食用較多加工紅肉的人，在超過40年的時間裡，罹患失智症的風險比食用量最少的人高出14%。

研究人員發現，任何食用加工紅肉的人，失智風險都會增加，而隨著攝取肉類增加，風險也會持續上升，最高上限為14%。

然而，要達到這個上限並不需要太多的肉。研究中的低風險受測對象每天吃少於約25克加工紅肉，高風險對象每天至少吃63.75克左右加工紅肉，相當於2片培根、1片半臘腸或1根熱狗。

這項研究的作者丹尼爾．王（Daniel Wang）說，紅肉似乎會讓大腦老化更快。

時代雜誌引述研究描述，一項理論主張，加工肉類因高飽和脂肪和鈉含量，可能增加糖尿病和心臟疾病風險，部分原因是它會導致高血壓 ，從而損害大腦。

另項理論則基於前述事實提出，當身體分解加工紅肉時，某些化合物可能會增加失智風險，比如，在實驗中，這些化合物會累積類澱粉蛋白，而這正是阿茲海默症 的標誌。最後，加工紅肉中的亞硝酸鹽可能會損害DNA，進而傷害大腦細胞。

不過好消息是，研究發現，每天用堅果或豆類取代一份加工紅肉，可使失智症風險在研究期間降低19%；用魚類取代紅肉則與降低28%的失智症風險相關。每天用雞肉取代一份紅肉，則有助於降低16%的失智症風險。