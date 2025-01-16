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「大寒」進補後拉肚子 中醫師力推：吃這一物最好

記者陳雨鑫／台北即時報導
24節氣大寒進補，中醫師吳明珠不建議過度進補，如果真的需要補氣等，建議可以採取「平補」的方式，如喝一些四神湯幫助暖身，對身體也不會過度刺激。（本報資料照片）
24節氣大寒進補，中醫師吳明珠不建議過度進補，如果真的需要補氣等，建議可以採取「平補」的方式，如喝一些四神湯幫助暖身，對身體也不會過度刺激。（本報資料照片）

1月20日是24節氣中最後一個節氣「大寒」，相傳是一整年「最冷」的一天。許多人在大寒前後選擇吃鍋物或進補食材暖身，台灣中醫師吳明珠提醒，一般人進補後如果便秘，顯示身體太過燥熱，應調整平時吃的食材，反之進補後腹瀉，則是身體太涼，應讓腸胃休息，如果大寒期間想要進補，建議「平補」，如喝四神湯，對身體較無負擔。

隨著24節氣進補、養生，已成為國人的日常，早在近幾周，販售羊肉爐、薑母鴨、火鍋店等店家，人潮都比以往多。

吳明珠說，大寒進補的目的是為了在天冷的環境下，透過食補增強人體的抵抗力，不過，國人對於進補，通常會一口氣拉到「最高規格」，一連三天都吃羊肉爐，希望能一次補到位。

她強調，大寒進補不是人人適用，像是有高血壓、高血脂、高血糖等三高患者，大啖羊肉爐、薑母鴨後，血壓、血糖、血脂都可能瞬間失控，甚至有可能因為進補後，血管快速收縮、擴張，增加心肌梗塞或腦中風的機率。

她也不建議一般民眾，在大寒期間採高規格進補。吳明珠說，三高常常是無症狀，有些年輕人生活作息不正常，早已是三高患者卻不自知，常常是在過度進補後，病發其他疾病才發現自己有三高，現代人其實大多不需要過度進補，但面對天寒想吃一些鍋物，或是補氣的食物，是可以的，但原則是「均衡飲食」，並且多吃當季的蔬菜。

吳明珠說，如果真的要吃羊肉爐進補，建議多放一些當季的蔬菜，如白蘿蔔、菜心等，別因為天氣過冷，湯底就一碗接著一碗喝，肉湯的普林極高，恐增加罹患痛風的機率。

吳明珠說，如果在進補後，睡一覺起來，出現口乾舌燥、口苦以及便秘的症狀，顯示已經過度進補，身體變得燥熱，應暫停進補，多吃一些蔬果，調節身體的狀態；如果進補後反而是出現腹瀉症狀，顯示腸胃道疲軟，又或是吃太多屬性偏涼的食物，建議讓腸胃道休息2到3天，再正常進食。

吳明珠說，大寒期間進補的方式，最好採取「平補」，不要吃過度刺激的食物，可以喝四神湯，四神湯中有山藥、茯苓、芡實、蓮子等食材，是溫和且滋養的平補湯品。

三高 中風 高血壓

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