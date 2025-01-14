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新手媽因罕病女兒住院收天價帳單 網友驚呼：美國瘋了

世界新聞網／輯
新手媽媽去年10月生下患有普瑞德威利症候群的女兒，女兒因此住進加護病房七周，出院後她收到超過70萬元的醫療帳單。醫院示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
新手媽媽去年10月生下患有普瑞德威利症候群的女兒，女兒因此住進加護病房七周，出院後她收到超過70萬元的醫療帳單。醫院示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

一名新手媽媽珍妮絲（Janice Hernandez）在TikTok表示，她的女兒阿莉安娜（Aliana）患有俗稱「小胖威利症」的普瑞德威利症候群（Prader–Willi syndrome），出生後在加護病房住了七周，返家後她竟收到天價帳單，金額超過70萬元，所幸她的保險能支付這筆費用；她的影片累積破百萬瀏覽，引發網友熱烈討論，許多美國以外的網友都對帳單金額表示震驚，還有人直呼「美國瘋了」。

每日郵報（Daily Mail）報導，珍妮絲去年10月以緊急剖腹產生下阿莉安娜，阿莉安娜被診斷罹患發生率三萬分之一的普瑞德威利症候群，會有肌肉無力、進食不良等症狀，阿莉安娜因此在新生兒加護病房住了七周，直到年底才出院返家。

珍妮絲今年初收到醫院帳單，女兒的治療金額高達73萬8360美元；珍妮絲檢查一長串收費細項，發現連醫療人員為女兒換房間都要收費，換一次房間就要收4337元，阿莉安娜總共換了六次房間，因此她被收了超過2萬6千元的換房費。

@janiceheartss

Anyone actually pay their medical debt ooooorrrrrrrrr??? #nicumama #nicubaby #nicuwarrior

♬ original sound - Janice✨ | FTM X PUMPING 🐮

珍妮絲的影片引發各國網友討論，擁有全民免費醫療的加拿大網友對她的帳單金額感到吃驚，說這若發生在加拿大，費用是零元，她為那些因此不敢生小孩以及生了小孩卻收到這帳單的女生感到難過。紐西蘭的二寶媽網友史黛西（Stacey Whelan）說，她其中一個孩子出生時也住過新生兒加護病房，她在沒有私人保險的情況下帳單也是零元，美國根本瘋了。

珍妮絲之後在另一支影片說，美國的醫院就彷彿連呼吸都要收錢，從你踏進醫院那刻起，帳單就開始計費，這次還好她有保險才不用支付全額。

@janiceheartss

Replying to @Kristinaduhhh Still waiting for the bill to hit her insurance lol #nicu #nicumama #nicubill

♬ original sound - Janice✨ | FTM X PUMPING 🐮

有其他美國媽媽分享自己的帳單金額，名為譚雅（Tanya）的媽媽說她的女兒住新生兒加護病房的帳單高達250萬元，還好扣掉保險理賠後，她只需支付4千5百元；另一位媽媽梅根（Maegan）說她的雙胞胎早產13周因此住進加護病房，醫療帳單高達4百萬元。

保險 醫療帳單 TikTok

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