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蛋黃顏色揭密 專家曝「黃橘紅」差在哪 產生原因跟吃啥有關

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
專家曝光蛋黃顏色產生原因；示意圖。（圖／123RF）
專家曝光蛋黃顏色產生原因；示意圖。（圖／123RF）

食品科學家近日針對雞蛋蛋黃的顏色進行研究，指出蛋黃的顏色不同的原因，以及每個顏色所代表的意義。加州大學畜牧科學專家理查（Richard Blatchford）博士表示，雖然極端顏色十分罕見，但是蛋黃的顏色可以從近乎白色到深紅色不等，其差異主要來自於母雞的飼料，可以透露出母雞的飼養方式與飲食習慣，但與營養價值關聯性不高。

據《紐約郵報》報導，美國人平均一年每人可消耗約300顆雞蛋，民眾在食用雞蛋時，常發現蛋黃有著鮮橘色或淡黃色等不同色澤。馬里蘭大學家禽管理助理教授蘇諾（Sunoh Che）博士指出，母雞的飲食和營養是決定蛋黃顏色的主要因素。以草為主要食物的母雞，其蛋黃多呈鮮紅色，因為牠們攝取了昆蟲蛋白質及植物中的類胡蘿蔔素和葉黃素；而以玉米為主食的母雞，其蛋黃則通常為黃色。

美國蛋品營養中心（The American Egg Board）的營養研究主任珍（Jen Houchins）博士進一步解釋，淡黃色蛋黃代表母雞的主食為小麥、大麥或是白玉米；鮮黃色代表母雞主要食用玉米或苜蓿；橘色或深橘色蛋黃則代表母雞主要採放養模式飼養，在春夏兩季會有更多機會覓食，攝取不同植物和昆蟲，進而影響蛋黃色澤。

儘管母雞的飲食習慣會影響蛋黃顏色，但專家強調，蛋黃顏色與雞蛋營養價值的關聯性並不高。蘇諾博士表示：「雞蛋的營養成分，包括脂溶性維生素A、D、E和K，更多取決於母雞的飲食、健康、品種、年齡和環境，而非蛋黃顏色。」

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