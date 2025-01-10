11種「解凍肉品」錯誤方法 趕時間可以這麼做

專家提醒11個解凍肉的錯誤方式。肉品示意圖。(路透)

烹煮冷凍肉是不可避免的，但無論是牛肉、豬肉還是雞肉，冷藏和解凍的方式除了會影響肉的味道和口感外，解凍方式不對還可能使其食用不安全，Takeout網站訪問了從肉販到疾病專家，列出11項錯誤的解凍肉的方式。

1. 烹煮沒有適當解凍的肉

奧哈馬牛排（Omaha Steaks）行政主廚羅斯（David Rose）說，冷凍肉若未適當解凍，可能會讓肉的外部比內部先熟，以為煮好了結果裡面還是冰的，但若要煮到全熟外部又會過熟。

食譜作者露娜（Courtney Luna）說，只要遵守幾個簡單步驟，有些肉可以不用解凍直接煮，關鍵是不要讓蛋白質在大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌等有害細菌能繁殖的溫度煮太久，也就是俗稱「危險區域」的華氏40至140度之間，小塊的肉或絞肉只要調整烹煮時間，就可以在冷凍狀態直接煮，若是大塊肉可以用壓力鍋煮，但平底鍋就不行，因為會讓肉在危險區域停留太久。

2. 解凍肉沒有適當存放

從超市買回的肉要先去其包裝，接著用保鮮膜包好再放入可密封的保鮮袋中，放入袋後盡可能地將所有空氣擠出。冷凍肉時避免肉品產生冰晶，這會讓解凍後的肉變得少汁，要避免這情況，要做到肉類在冷凍庫是疊放而非堆放；肉盡量放在冷凍庫後方，那是冰箱最冷的地方，為了避免有害細菌孳生，肉類存放溫度為華氏0度以下。

3. 在室溫解凍肉

讓肉在危險區域的溫度內解凍過久是個大忌，會讓本來就存在於肉裡的細菌繁殖。農業部表示，適當的時間是不超過兩小時，但若肉被放在超過華氏90度的地方，時限就縮短為一小時。

在室溫下解凍也會讓肉的內外解凍程度不均，最好的解凍處是冰箱華氏40度以下的冷藏處。

4. 把肉放在冰箱上層解凍

把肉放在冰箱冷藏室解凍很耗時，肉的體積越大需要的時間越久，例如一隻大火雞可能需要24小時解凍。露娜說，肉類解凍時可能會有肉汁流出，因此記得將肉放在盤子或托盤上，羅斯則建議將肉放在冰箱底層解凍，避免肉汁不慎流出沾染其他食物造成交叉汙染。

5. 解凍後過太久才煮

「阻止食源性疾病」（Stop Foodborne Illness）的執行長鮑姆（Mitzi Baum）說，肉在冰箱解凍後要在一定時間內烹煮才不會有食安問題，絞肉、碎肉、家禽和海鮮可以在兩天內維持安全和良好狀態，紅肉則是三至五天。

處理得當，解凍的肉也可以再冷凍。解凍的肉在冰箱外放不超過2小時，或在華氏90度以上的地方沒放超過1小時，就能再放回冷凍。

6. 用熱水沖或浸泡來解凍

若時間不夠，很多人會用熱水解凍肉，羅斯說這方法很不安全，因為這會讓肉處在危險區域的溫度中，露娜說這也會讓部分的肉被燙熟，之後再經烹煮肉就變硬或口感欠佳。

露娜說，若她趕時間，她會用冷水解凍，先把肉放在密封的塑膠袋中再泡入冷水中，每30分鐘換一次水。網路肉舖Albers Craft Meats創辦人阿爾伯斯（Blake Albers）說他也用冷水解凍，但不要把肉泡在廚房水槽中，若袋子有沒發現的洞，肉就會被汙染。

7. 用慢燉鍋解凍或煮冷凍肉

農業部指慢燉鍋的運作溫度在華氏170至280度之間，因此會讓肉不會太快脫離危險區域的溫度區間，因此用慢燉鍋煮肉前應先解凍；用慢燉鍋煮肉時，農業部建議第一個小時把溫度調至最高，之後再調到食譜要求的溫度。

8. 用微波爐解凍

用微波爐不會讓肉暴露在危險區的溫度中，但羅斯說這會影響肉的品質，會讓肉變乾、蛋白質被破壞導致內部溫度不均。若一定要用微波爐解凍，記得解凍後要馬上烹煮。

9. 解凍時未遵守食安準則

肉品解凍時不要和其他食物放在一起，特別是已經煮好或可即食的食物。此外，處理完解凍肉後一定要洗手，也要徹底清潔解凍過程中使用或碰觸到的任何廚具和餐具。

10. 忽略包裝上的製造和保存時間

在超市買肉時注意包裝上的時間，回家重新包裝後在密封袋上標註冷凍日期和內容物，這樣不但能知道哪包肉應優先使用，也能確保在期限內食用。

11. 不按照肉的大小解凍

不同種類、大小、形狀的肉需要不同方法和時間解凍。露娜說，大塊的肉最好在冰箱解凍，小塊的肉可以用冷水法快速解凍。