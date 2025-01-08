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越南出現「憤怒屋」付錢就能摔碗盤、敲酒瓶宣洩不快

中央社／河內9日專電
越南民眾在防護衣、安全帽、面罩、雨靴等裝備的保護下，拿著棍棒在「憤怒屋」敲打碗盤與酒瓶宣洩心中不快。（中央社）
越南民眾在防護衣、安全帽、面罩、雨靴等裝備的保護下，拿著棍棒在「憤怒屋」敲打碗盤與酒瓶宣洩心中不快。（中央社）

工作、家庭等生活壓力常讓越南民眾喘不過氣來，連帶催生噱頭十足的「紓壓商機」。越南首都河內市近來出現一家「憤怒屋」，讓民眾透過摔碗盤、敲酒瓶等方式趕走壞情緒。

從事地產業的阮鴻清（Nguyen Hong Thanh）和擔任醫生的阮文豪（Nguyen Van Hao）兩人是小學同學，有感越南民眾生活太過壓抑，便在河內市開了一家「憤怒屋」（Rage Room）作副業經營，讓民眾邊摔東西邊宣洩負能量。

27歲的阮鴻清表示，「憤怒屋」源自日本，讓生活在壓力下的現代人在破壞當中釋放壓力，後來也被引進美國、加拿大等西方國家。他和阮文豪觀察，越南同樣有市場需求，3年多前就萌生創業念頭。

阮鴻清回憶，COVID-19疫情開始後，越南民眾的壓力明顯增加，阮文豪身為醫生也認為越南民眾的心理健康是值得關注的一環，盼引導民眾正視心中的負面情緒，去年10月底將想法付諸實現。

「憤怒屋」開業迄今2個多月，營業時間從早上9時至晚間9時，每天平均會有3至4名客人上門，年齡介於18至32歲，職業包括大學生、醫生、上班族等。團隊仍在努力加強宣傳，讓越南消費者了解這項服務。

部分來訪的客人會把心情寫在便利貼並黏在「憤怒屋」的牆上，紅紅黃黃的色塊道盡生活中的不易。阮文豪指著其中一張紙說，有一名高材生夢想當廚師為大家烹煮美食，無奈父母卻要他成為外界稱羨的工程師。

阮鴻清分享，有一名工業美術學院的學生聯繫他們，想借場地砸自己的電子用品。工作人員事後清理時，看到一部被砸爛的筆電非常意外，詢問後才得知，這名學生因設計圖一直被老師退件，就對自己的筆電「下重手」。

也許是因為向陌生人示弱比較沒有包袱，阮文豪和阮鴻清漸漸發現，大家在砸完東西後，都會和他們傾吐心事。未來「憤怒屋」的經營上軌道後，會考慮增加相關服務，例如提供專業的心理諮詢。

阮文豪坦言，砸東西獲得的情緒緩解只是暫時的，無法從根本解決問題，他們目前做的只是第一步，重點在於喚起大家對負面情緒的警覺和意識，先減輕一部分的壓力，之後再冷靜思考問題尋求解決之道。

22歲的上班族張明妝（Truong Minh Trang）1個多月內已到店消費3次。她說，自己先前一直感覺頭痛，看醫生才發現是心理壓力造成的，治療過程中「總覺得和醫生有代溝」，看到「憤怒屋」的廣告就來試試。

「在這裡，我可以盡情砸東西，電腦、酒瓶、茶具…」。張明妝表示，「憤怒屋」有效幫助她釋放壓力，就像一種治療。工作人員還為她提供雨靴、安全帽、手套、防護衣等，確保摔東西過程中的人身安全。

19歲的健身教練李福安（Ly Phuc An）體驗後表示，之前自己都靠吃來紓壓，花了很多錢就算了還讓身材走樣。他認為，如果有一個發洩情緒的適當場所，不僅能紓壓，社會上的暴力行為或許也可獲改善。

李福安指出，砸完東西後，確實覺得心裡輕鬆不少。他觀察，上他健身課的民眾都是已婚人士，要操心的事很多，生活壓力可能來自配偶、孩子或者財務方面，未來會和客人分享在「憤怒屋」的紓壓體驗。

越南 疫情 心理健康

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