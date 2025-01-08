技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

汽車需要定期更換機油。示意圖，非新聞相關圖。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

Daily Dot報導，職業為汽車技師的TikTok 網友「@kndautomotive247」說，起亞（Kia）和現代（Hyundia）這兩個廠牌的車主最好不要在里程數達7500百英里時才更換機油，否則車子性能會大受影響，但有網友不認同他的論點，認為他提出的問題和更換機油無關。

「@kndautomotive247」在TikTok影片中表示，起亞和現代汽車不應每7500百英里才換機油；影片中，「@kndautomotive247」從一台里程數1萬的起亞汽車的閥門罩（valve cover）中拉出一團髒東西，「@kndautomotive247」說這是遵從廠商建議更換機油里程數的車中常見景象，他必須把那些零件浸泡在強力清潔劑中好幾天才能把上面的髒污洗淨，不過這還不算清乾淨。

美國汽車協會（AAA）指出，更換機油是汽車保養的一部分，最常作為更換依據的就是里程數，過去建議的里程數是每3千英里要更換機油，現在更常見的是5000至7500英里，但若使用的是合成油（synthetic oil），則會建議每1萬至1萬5千公里或6至12個月就要更換機油。

但「@kndautomotive247」認為這些建議數據不適用於起亞和現代的車，過去也有起亞和現代汽車的車主表達過類似疑慮，認為機油太快用完，會導致引擎提早發生故障意外，起亞和現代汽車在2023年也因此面對車主集體訴訟，有車主說他在2017年購入的現代Santa Fe才跑2千英里就耗盡機油，導致引擎壞掉需要更換。

「@kndautomotive247」說，機油一旦用完，引擎沒有足夠潤滑，影片中的慘況就會發生，他提醒車主不要吝嗇花換機油的錢，因為不管如何都比換一顆新引擎便宜太多。

「@kndautomotive247」的影片累積超過90萬次瀏覽，引發兩種意見的網友論戰。有網友認為他展示的閥門罩髒汙太誇張，也有人不認同他的觀點，認為他所提到的問題不只牽涉換機油，還有其他原因，還有人認為「@kndautomotive247」騙人，影片展示的閥氣罩不是來自里程數1萬英里的車，而是3萬5千。