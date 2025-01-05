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農曆乙巳蛇年有384天 為何比西曆2025年多19天？

世界新聞網／輯
農曆的乙巳蛇年即將到來，圖為內蒙古呼和浩特市民眾4日在商場內選購春節飾品。（中新社）
農曆的乙巳蛇年即將到來，圖為內蒙古呼和浩特市民眾4日在商場內選購春節飾品。（中新社）

2025年已經到來，但你有發現，西曆的2025年有365天，而農曆的乙巳蛇年卻有384天嗎？而2024年全年366天，比甲辰龍年的354天要長。為什麼西曆年與農曆年的「時差」時長時短？

新華社報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超說，西曆、農曆年各年的「時差」不同，與置閏規則有關，現行西曆是一種陽曆，太陽連續兩次經過春分點的時間間隔即為一回歸年，平均長度約為365.2422天。由於一回歸年的平均長度並非整數，西曆年設置了平年和閏年，平年365天，閏年366天。西曆年中，每一個可以被四整除的年份是閏年，多出2月29日這一天，但遇到整世紀年必須被400整除才置閏年，遵循「四年一閏，百年不閏，四百年再閏」的規則。

中國傳統的曆法農曆，則兼顧了月亮圓缺變化的周期和回歸年的長度，是一部陰陽合歷。王科超說，一個朔望月平均約為29.53天。取整計數，農曆月分為大月和小月，大月30天，小月29天。一個農曆平年有12個月，長度為354天或355天，比一個回歸年少大約11天。

為了讓農曆年長度接近回歸年，並且月份順序與四季相符，農曆曆法中以設置閏月的辦法來彌補「時間差」。閏月的安排與節氣相關，在農曆年中，冬至後第一個沒有中氣的朔望月被確定為閏月。中氣指從立春開始排序的24節氣中偶數序列的12個節氣（如雨水、春分、穀雨等）。一個農曆閏年有13個月，長度384天左右。大約每19個農曆年中有7個閏年，因而有「十九年七閏」的說法。

西曆2024年是閏年，全年366天，農曆甲辰龍年是平年，全年354天，這一年的西曆年比農曆年長12天。而西曆2025年是平年，全年365天，農曆乙巳蛇年是閏年，閏六月，全年384天，反過來比西曆年足足多出19天。

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