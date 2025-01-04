風景優美又開銷低廉 去年最多人移居到這州

圖為阿肯色州本頓維(Bentonville)民眾在素描城市風景。(美聯社)

過去一年內，成千上萬的美國居民決定遷至其他州，展開新生活。每日郵報（Daily Mail）報導，一項由搬家公司Atlas Van Lines的調查顯示，阿肯色州 成為2024年最受移民青睞的選擇，吸引大批人潮遷入。

阿肯色州的房產經紀人海瑟（Heather Keenen）說，阿肯色州是全美生活開銷最低的州之一，加上減稅與低犯罪率，每天持續有人口移入。其中，位於阿肯色州西北部的本頓維（Bentonville）是Walmart的總部所在地，此處的移入人口特別多。海瑟說，該地良好的就業市場與實惠的生活成本成為人們湧入的原因。

調查顯示，第二至第十名的州分別為羅德島、北卡羅來納州、華盛頓特區、愛達荷州、田納西州、緬因州、康乃狄克州、華盛頓州與阿拉斯加州，其中的田納西州、華盛頓州與阿拉斯加州沒有州所得稅。

房地產投資公司Helpful Home Group的創辦人霍頓（Holden Andrews）說，經濟情況成為人們選擇移居地的主因，因為民生物資紛紛漲價，人們傾向移居至生活成本較低、工作機會多或可以彈性進行遠端工作的地區。

報導指出，除了開銷低廉以外，阿肯色州也以溫泉、山河與森林美景聞名，像是西北部的歐扎克地區（Ozarks）就擁有豐富的健行步道與石灰岩洞穴。

Atlas Van Lines的排行是根據其客戶在2023年11月至2024年10月間的所有州際、省際和國際間的遷移數據。其調查顯示，僅10%的人是因為生活考量而搬家，最多人搬家的原因是為了新工作，有32%，25%是因為要和親人朋友住得更近，33%是基於其他各種原因。

根據Realtor最近的熱門房市排行榜顯示，康乃狄克州的哈特福（Hartford）平均房價為17萬8696元，低於美國其他地區。其貸款利率為6.5%，是頂級房市當中最低的一員。

田納西州的諾克斯維爾（Knoxville）也廣受歡迎，平均房價為35萬614元，58.3%的房屋的成交價低於掛牌價，其房屋平均價格相較納許維爾（Nashville）低了將近十萬元。