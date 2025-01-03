不是蘋果 三明治加入「一水果」風味昇華

很多人沒想到葡萄其實很適合放在三明治裡當食材，試試會發現滋味美極了。三明治示意圖。(美聯社)

很多人做三明治，通常會在兩片麵包中夾了肉類、起司、醬汁等材料，但很多人不知道也可以加「葡萄」，每日餐點(Daily Meal)推薦，做三明治時應考慮加入葡萄，它與其他材質搭配起來，只要吃上一口，保證美味到出乎意料之外。

長久以來，人們習慣把蘋果切片放進三明治裡，以添增這道經典食物的滋味，但「葡萄」可能想都沒想過，甚至直覺認為這是最不應該放進三明治的食材。

水果可以用多種方式，在三明治裡如同瑰寶般的存在。首先它們的滋味清新多汁，介於甜酸；因此放進三明治裡，葡萄可以爆出驚豔的滋味。舉個例子，用切開的葡萄(而非葡萄乾)、小紅莓乾，來放進你的雞肉或鮪魚沙拉三明治，頓時鮮味升級。

另外，還可以把葡萄切片，放進你燒烤過的起司，可帶出一種很醒腦人的甜味，起司及奶油的厚重都掩蓋不住。

只是，應該避免超級甜的葡萄品種如棉花糖葡萄，改用脆綠葡萄或紅葡萄更好。

chicken salad sandwish and cotton candy grapes pic.twitter.com/JjP02cmEh6 — Lex 🪆 (@lexspicelatte) 2024年10月2日

至於搭配方面，葡萄可以與多種起司、蔬菜或蛋白質類食材搭得很好；氣味最強烈的起司配葡萄最合宜，因為它能平衡掉嗆辣的氣味。此外，葡萄能與蔬菜如芹菜、萵苣，一般蛋白質來源如雞肉、土雞肉及鮪魚，都很速配。

但不光口味而已。葡萄在三明治理能提供夢幻口感，真正讓一道菜來到平衡。當然，這不意味你把兩顆完整的葡萄塞進你的三明治就行了，好好地把葡萄切好，精緻擺放能讓你的三明治更誘人。

毛毛根据在Panera吃的三明治做的

加了新鲜葡萄片意外好吃👏 pic.twitter.com/8khgi8xbJb — wandou (@coffeewizdou) 2019年12月14日