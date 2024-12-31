我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

甄子丹再戰「法庭動作片」 82歲許冠文許願單挑「只剩一張嘴」

記者陳穎／即時報導
甄子丹(左)和許冠文在「誤判」有精采對手戲。(圖／華映娛樂提供)
甄子丹(左)和許冠文在「誤判」有精采對手戲。(圖／華映娛樂提供)

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼「葉問」系列後再合作，打造獨特的法庭動作片「誤判」，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。全台衝出破800萬票房佳績，上映首日成為新片開票冠軍，粉絲看得大口過癮，直呼最強的甄子丹滿血回歸，是繼「葉問」系列之後最好看的作品，交出超高分成績單。

電影同樣口碑滿滿，很多影迷看完都大呼感動，直說是繼「葉問」系列之後，甄子丹演出最好看的作品，對動作場面滿意，連文戲場面都意外給出高分喊讚，尤其是生硬的法庭戲處理得有條不紊，且幽默感十足，充滿戲劇效果，尤其特別邀請香港喜劇泰斗扮演法官一角，冷面笑匠的演技帶給觀眾無限驚喜！

「誤判」監製也是香港鬼才編劇及演員的黃百鳴特別出面邀請許冠文演出，許冠文聽說要和甄子丹合作，笑說：「我以為是要找我演「葉問5」，我可以演大反派的，就可以和甄子丹過招了，我很喜歡跳舞，一直想要拍動作場面的，結果是演個法官。」許冠文表示只花了一杯咖啡的時間，聽黃百鳴說了5分鐘的故事便答應演出，「這是改編自真實案件，聽了劇情覺得很吸引我。」

82歲的許冠文透露一直表達想和甄子丹演動作場面，想加動作戲，他笑說：「我有跟導演建議可以加一場法官被人尋仇的戲，但他拒絕了。」讓許冠文覺得有點可惜，「我好欣賞他設計的動作，就像跳芭蕾舞一樣的優美。」但他在法庭上和甄子丹唇槍舌戰，你來我往，和動作場面同樣精彩，將法庭戲詮釋得有趣更充滿張力，而他在庭上不時糾正演出被告人的辯護律師朱柏康，兩人也默契十足，讓人不禁想起他們在「破.地獄」中的演出。

影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件。

甄子丹在「誤判」飾演的檢察官霍子豪。(圖／華映娛樂提供)
甄子丹在「誤判」飾演的檢察官霍子豪。(圖／華映娛樂提供)

甄子丹 香港 咖啡

上一則

12月31日星座運勢 天秤不宜投機 水瓶魅力四射

下一則

跨年狂歡要注意 他「金槍不倒」勃起6小時竟「鳥中風」

延伸閱讀

觀影說劇／甄子丹「誤判」墜落 頸部筋骨錯位送醫

觀影說劇／甄子丹「誤判」墜落 頸部筋骨錯位送醫
甄子丹驚爆拍「誤判」高處墜落 頸骨「咔」出聲送急診室

甄子丹驚爆拍「誤判」高處墜落 頸骨「咔」出聲送急診室
甄子丹又自導自演 這回「誤判」演技挨批不如親爹

甄子丹又自導自演 這回「誤判」演技挨批不如親爹
觀影說劇／「破·地獄」廣州首映 許冠文：其實是部新喜劇

觀影說劇／「破·地獄」廣州首映 許冠文：其實是部新喜劇

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

2024-12-28 03:00
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

2024-12-27 19:10
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

2024-12-28 20:45
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024-12-28 19:05

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告