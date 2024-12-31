甄子丹再戰「法庭動作片」 82歲許冠文許願單挑「只剩一張嘴」

甄子丹(左)和許冠文在「誤判」有精采對手戲。(圖／華映娛樂提供)

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹 繼「葉問」系列後再合作，打造獨特的法庭動作片「誤判」，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港 新生代朱栢康、張天賦共同演出。全台衝出破800萬票房佳績，上映首日成為新片開票冠軍，粉絲看得大口過癮，直呼最強的甄子丹滿血回歸，是繼「葉問」系列之後最好看的作品，交出超高分成績單。

電影同樣口碑滿滿，很多影迷看完都大呼感動，直說是繼「葉問」系列之後，甄子丹演出最好看的作品，對動作場面滿意，連文戲場面都意外給出高分喊讚，尤其是生硬的法庭戲處理得有條不紊，且幽默感十足，充滿戲劇效果，尤其特別邀請香港喜劇泰斗扮演法官一角，冷面笑匠的演技帶給觀眾無限驚喜！

「誤判」監製也是香港鬼才編劇及演員的黃百鳴特別出面邀請許冠文演出，許冠文聽說要和甄子丹合作，笑說：「我以為是要找我演「葉問5」，我可以演大反派的，就可以和甄子丹過招了，我很喜歡跳舞，一直想要拍動作場面的，結果是演個法官。」許冠文表示只花了一杯咖啡 的時間，聽黃百鳴說了5分鐘的故事便答應演出，「這是改編自真實案件，聽了劇情覺得很吸引我。」

82歲的許冠文透露一直表達想和甄子丹演動作場面，想加動作戲，他笑說：「我有跟導演建議可以加一場法官被人尋仇的戲，但他拒絕了。」讓許冠文覺得有點可惜，「我好欣賞他設計的動作，就像跳芭蕾舞一樣的優美。」但他在法庭上和甄子丹唇槍舌戰，你來我往，和動作場面同樣精彩，將法庭戲詮釋得有趣更充滿張力，而他在庭上不時糾正演出被告人的辯護律師朱柏康，兩人也默契十足，讓人不禁想起他們在「破.地獄」中的演出。