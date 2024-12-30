廚師分享用過的四款廚房用具「不值得買」 網友意見兩極

有廚師指出四種不推薦買的廚房用品。平底鍋示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

對喜歡下廚的人來說，各式各種的廚房用品不可少，但在社群平台上以「貝主廚」（Chef Bai）為名、常發表烹飪建議的廚師貝禮（Bailey Ruskus）指出，有四種特定品牌的廚房用品她完全不建議買，她的意見獲得廣大網友回響，大多數人支持她的論點。

Parade Home and Garden報導，貝禮在TikTok 上表示，她建議大家不要浪費錢買奶泡機、攪拌機、平底鍋和氣炸鍋，她在影片中展示她所提到的這四項機器，她也明確講出、拍攝她提到的機器品牌。

貝禮說不要買那四種廚房用品的理由都不同，不過有一共同點是機器的功能或用途和她需要的不同；她說她不是要刻意針對特定品牌，也說每個人烹飪的習慣不同，而她最在意的就是能否長久使用，絕對不要因為貪便宜花50元買一台機器結果用不到一年就扔了，現在還在她廚房「服役」的攪拌機雖然讓她花了幾百元，但她已經用了二十幾年，非常值得。

@chef_bai Save Your Money and PASS on these kitchen items I was doing a kitchen clean out from the back of our pantry and decided to share the purchases that are no longer serving me. Longevity is ALWAYS what I’m after and there’s really no point in buying something that’s $50 cheaper just to throw it away in a year💁🏼‍♀️ **no hard feelings to these brands its just my opinion Who’s ready for a part 3 of my kitchen favs under $30? #kitchenhacks #kitchenware #kitchentools #cheftalk #creatorsearchinsights ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) - 田东昱

貝禮在影片中展示一個鍋底焦黑的平底鍋，她說該款平底鍋不能以高溫烹煮食物，這很荒謬，她身為主廚會使用各種烹飪方式，遇到高溫鍋底就焦黑的平底鍋完全不實用，這種鍋子平常放在爐台很美，但實際要煮飯時用沒幾次就要丟掉了。

貝禮不建議買氣炸鍋的理由和平底鍋類似；貝禮在影片中拉出炸鍋，只見炸鍋外層上半部布滿棕色的物質，她說有些氣炸鍋的表面會塗化學物質塗層，在烹煮食物的過程中那些有毒物質就會滲透到食物上，最後被人吃下肚，因此雖然該氣炸鍋一個40元，她認為一點都不值得買。

貝禮的影片累積460萬次瀏覽，不少網友對貝禮的評論表示認同，也有網友持反對意見；有網友說，貝禮展示的平底鍋真的很糟糕，終於有人大聲說出來，但攪拌機似乎遇到更多不認同的聲音，有網友說她家的攪拌機就是貝禮提到的牌子，但她認為非常好用，她很愛那台機器。