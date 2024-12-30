廚師分享用過的四款廚房用具「不值得買」 網友意見兩極
對喜歡下廚的人來說，各式各種的廚房用品不可少，但在社群平台上以「貝主廚」（Chef Bai）為名、常發表烹飪建議的廚師貝禮（Bailey Ruskus）指出，有四種特定品牌的廚房用品她完全不建議買，她的意見獲得廣大網友回響，大多數人支持她的論點。
Parade Home and Garden報導，貝禮在TikTok上表示，她建議大家不要浪費錢買奶泡機、攪拌機、平底鍋和氣炸鍋，她在影片中展示她所提到的這四項機器，她也明確講出、拍攝她提到的機器品牌。
貝禮說不要買那四種廚房用品的理由都不同，不過有一共同點是機器的功能或用途和她需要的不同；她說她不是要刻意針對特定品牌，也說每個人烹飪的習慣不同，而她最在意的就是能否長久使用，絕對不要因為貪便宜花50元買一台機器結果用不到一年就扔了，現在還在她廚房「服役」的攪拌機雖然讓她花了幾百元，但她已經用了二十幾年，非常值得。
貝禮在影片中展示一個鍋底焦黑的平底鍋，她說該款平底鍋不能以高溫烹煮食物，這很荒謬，她身為主廚會使用各種烹飪方式，遇到高溫鍋底就焦黑的平底鍋完全不實用，這種鍋子平常放在爐台很美，但實際要煮飯時用沒幾次就要丟掉了。
貝禮不建議買氣炸鍋的理由和平底鍋類似；貝禮在影片中拉出炸鍋，只見炸鍋外層上半部布滿棕色的物質，她說有些氣炸鍋的表面會塗化學物質塗層，在烹煮食物的過程中那些有毒物質就會滲透到食物上，最後被人吃下肚，因此雖然該氣炸鍋一個40元，她認為一點都不值得買。
貝禮的影片累積460萬次瀏覽，不少網友對貝禮的評論表示認同，也有網友持反對意見；有網友說，貝禮展示的平底鍋真的很糟糕，終於有人大聲說出來，但攪拌機似乎遇到更多不認同的聲音，有網友說她家的攪拌機就是貝禮提到的牌子，但她認為非常好用，她很愛那台機器。
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