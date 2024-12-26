燒烤料理別光吃肉 這些蔬菜烤起來色澤美、口味佳

有些蔬菜適合燒烤佐餐，增加口味，但另些蔬菜如葉菜類就不適合。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

有些蔬菜可以耐得大火燒烤，用在烤肉時佐餐，以當季時令果菜來平衡較重的肉食及澱粉，十分理想，但並非每種蔬菜都適合火烤。巴西燒烤大師、私家菜主廚柯瑞亞(Silvio Correa)指出，蔬菜的含水多寡是考量的要點，含水太少的蔬菜如青花菜、花椰菜則會變得太乾，不宜燒烤。

柯瑞亞對每日餐點(Daily Meal)表示，大火燒烤的火源可以是瓦斯、柴火，但如果你走經典方式，則在木炭上燒烤。不管怎樣要記住，「燒烤是高溫烹調手法，必須慎選蔬菜」，要考慮的是要燒烤的蔬菜耐高溫的程度，還有燒烤如何改變蔬菜的口味及質感。

柯瑞亞的火烤蔬菜首選是用櫛瓜，原因在含水滿滿。他表示櫛瓜肉質本就多汁，燒烤時會保濕、變軟。甜椒也是上好選擇，外皮夠厚，耐得住高溫，還會變出甜甜、煙薰的味道。如果你要找快烤就有不錯脆感的蔬菜，他推薦蘆筍。

有些蔬菜直接高溫燒烤後，外皮會變出漂亮的燒烤痕，取得美味的質感之後，不妨把較緻密的蔬菜拿離火焰遠一點，以便它們熟透。燒烤過程還催出梅納反應（非酶褐變反應）、焦糖化以及提升口味，在根莖類及紅蘿蔔特別管用。

假如你希望燒烤後的蔬菜脆嫩，而非變糊，有個讓蔬菜漂亮上色的小竅門：晚一點再抹鹽。未料理前就用鹽，會導致鬆軟、變糊的口感，燒烤後再用鹽，質地更好，帶點煙燒灼滋味。

帶葉青菜不適宜燒烤這種料理方法，例如菠菜、羽衣甘藍、萵苣，它們遇高溫很快就萎掉、乾掉，來不來得及由烤架拿開都不敢打包票。所以帶葉青菜絕不在燒烤清單，真要吃爽脆的燒烤青菜，建議試一下羽衣甘藍的莖塊。

某些蔬菜如青花菜、花椰菜若直接上烤架會乾掉，但這不意味這些十字花科的蔬菜不宜燒烤，只是要多一道額外手續，確保理想的質地。科瑞亞表示應預先蒸過，或者間接加熱，讓它們慢點煮熟，保住汁液。