我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

價格不到5萬 專家推薦五款中產階級明年可買的SUV

世界新聞網／輯
SUV示意圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）
SUV示意圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

生活開銷高，很多人會覺得手頭緊，特別是中產階級，想在生活必需品上擴大支出變得很困難。

Go Banking Rates報導，汽車新聞資深作家米勒（Shawn Miller）說，明年想買SUV的中產階級，考量首重可負擔性、可靠性和現代化配備兼具，專家也列出五款中產階級可考慮購買的SUV，價格在2萬8千元至4萬9千元之間。

1. 現代（Hyundai ）2025 Tucson

建議售價：2萬8千元

米勒說Tucson是全能選手，安全系統已升級至最高等級，內部寬敞又省油，其油電混合動力讓油耗表現很好，能大大節省車主加油的費用，因此適合很在意預算的家庭。

Hyundai 2025 TUCSON 。(路透)
Hyundai 2025 TUCSON 。(路透)

2. Kia 2025 Sorento

建議售價：3萬2千元

米勒說，如果想找一台有三排座位，能讓全家人都坐進去的SUV，Sorento絕對是個好選擇，而Sorento也是油電混合，雖然省油但仍馬力充足，且Kia領先企業的保固確保車子的長期價值，讓維修費可在控制範圍內。

Kia 2025 Sorento。(美聯社)
Kia 2025 Sorento。(美聯社)

3. 豐田Toyota）2025 4Runner

建議售價：4萬元

汽車玻璃企業Blue Diamond的執行長約哈納（John Yohana）說，這台車以其安全性和能坐八人聞名，還有很多標準設備，使其成為想用實惠的價格找一台安全、可靠又實用SUV的家庭的好選擇。

Toyota 2025 4Runner。(美聯社)
Toyota 2025 4Runner。(美聯社)

4. 本田（Honda）2025 Passport

建議售價：4萬元

米勒說，本田Passport結合了卓越的越野能力和寬敞舒適性，雖然價錢稍高，但其良好的保值率和良好的品牌名聲可以抵銷一開始買車的投資。

Honda 2025 Passport。(Honda提供)
Honda 2025 Passport。(Honda提供)

5. 賓士（Mercedes）2025 GLC

建議售價：4萬9千元

約哈納說，賓士GLC是想找一台兼具可負擔性、實用性及高檔功能SUV的中產家庭首選，GLC的設計高級，12.3英寸的數位儀表板採用高科技，還有先進的安全科技，例如車道維持輔助系統及DISTRONIC 智能定速測距輔助。

Mercedes-Benz 2025 GLC。(美聯社)
Mercedes-Benz 2025 GLC。(美聯社)

SUV 本田 豐田 Hyundai Toyota

上一則

聖誕大餐剩餘食物 獸醫：這些不要餵狗

下一則

迪士尼米老鼠薑餅熱 遊客一次限購5個

延伸閱讀

全美速食店雞柳條排名 冠亞軍各有擁護、最後一名無懸念？

全美速食店雞柳條排名 冠亞軍各有擁護、最後一名無懸念？

果然女人最懂女人 美式足球啦啦隊長送40位隊員「聖誕大禮」

果然女人最懂女人 美式足球啦啦隊長送40位隊員「聖誕大禮」
不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費
好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
四生肖新年愛情職場兩得意。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@PPavel Danilyuk）

四生肖2025年愛情職場兩得意 鼠投資有道、他靠魅力點燃愛火

2024-12-25 22:40
有些星座特別容易想太多產生憂慮。（取材自unsplash.com＠Nik）

12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

2024-12-26 22:50
四大生肖男性會將老婆寵上天。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vera Arsic）

嫁這3生肖被寵上天 鼠男善於傾聽、他支持另一半事業又強大

2024-12-22 01:35
四生肖冬季運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iddea photo ）

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

2024-12-18 22:35

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥