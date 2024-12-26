價格不到5萬 專家推薦五款中產階級明年可買的SUV

SUV示意圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

生活開銷高，很多人會覺得手頭緊，特別是中產階級，想在生活必需品上擴大支出變得很困難。

Go Banking Rates報導，汽車新聞資深作家米勒（Shawn Miller）說，明年想買SUV 的中產階級，考量首重可負擔性、可靠性和現代化配備兼具，專家也列出五款中產階級可考慮購買的SUV，價格在2萬8千元至4萬9千元之間。

1. 現代（Hyundai ）2025 Tucson

建議售價：2萬8千元

米勒說Tucson是全能選手，安全系統已升級至最高等級，內部寬敞又省油，其油電混合動力讓油耗表現很好，能大大節省車主加油的費用，因此適合很在意預算的家庭。

Hyundai 2025 TUCSON 。(路透)

2. Kia 2025 Sorento

建議售價：3萬2千元

米勒說，如果想找一台有三排座位，能讓全家人都坐進去的SUV，Sorento絕對是個好選擇，而Sorento也是油電混合，雖然省油但仍馬力充足，且Kia領先企業的保固確保車子的長期價值，讓維修費可在控制範圍內。

Kia 2025 Sorento。(美聯社)

3. 豐田 （Toyota ）2025 4Runner

建議售價：4萬元

汽車玻璃企業Blue Diamond的執行長約哈納（John Yohana）說，這台車以其安全性和能坐八人聞名，還有很多標準設備，使其成為想用實惠的價格找一台安全、可靠又實用SUV的家庭的好選擇。

Toyota 2025 4Runner。(美聯社)

4. 本田 （Honda）2025 Passport

建議售價：4萬元

米勒說，本田Passport結合了卓越的越野能力和寬敞舒適性，雖然價錢稍高，但其良好的保值率和良好的品牌名聲可以抵銷一開始買車的投資。

Honda 2025 Passport。(Honda提供)

5. 賓士（Mercedes）2025 GLC

建議售價：4萬9千元

約哈納說，賓士GLC是想找一台兼具可負擔性、實用性及高檔功能SUV的中產家庭首選，GLC的設計高級，12.3英寸的數位儀表板採用高科技，還有先進的安全科技，例如車道維持輔助系統及DISTRONIC 智能定速測距輔助。