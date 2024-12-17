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人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

世界新聞網／輯
存款示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Joslyn Pickens）
存款示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Joslyn Pickens）

如果已經49歲但退休準備金還沒存到半毛錢該怎麼辦？根據美國退休者協會（AARP）近期的一份調查，大約兩成50歲以上的美國人沒有存任何退休準備金。若你也是或將是那兩成的人之一，別緊張，Moneywise教你四招快速跟上其他人的方法。

1. 增加退休金提撥

善用你的401(k)帳戶，每當加薪或收到獎金時可增加提撥，若不考慮這個方式，還可考慮投資貴金屬如黃金，投資報酬率比股票更好，也較不容易受到市場波動影響。

投資黃金可以考慮開設黃金退休帳戶（gold IRA），在繳稅上也有優惠。黃金退休帳戶持有者可以購買實體黃金，或是黃金相關的資產，較高的投資報酬率和稅率優惠，讓黃金退休帳戶成為希望退休準備金被好好保護者的首選。

2. 增加被動收入

房地產是投資組合中常見的選項，但這項方法過去幾乎專屬有錢人，不過現在情況不同了，有些私人信貸基金（Private Credit Fund）提供短期信貸投資，可用於不動產項目，例如翻新、改建甚至是蓋新房子，最低投資金額為一百元，意思是每個人都可以投資。

所有貸款均以住宅為抵押品，因此即使借款人違約，也可以出售相關房產以保持基金穩健。

3. 自動將省下的零錢用於投資

儲蓄不一定只能存大筆金額，若運用得當，一周存10元也可能讓事情變得不同。舉例來說，當你使用信用卡或扣帳卡消費時，Acorn投資平台會自動將金額進位至最接近的數字，並將差額—那些若你使用現金消費時會變成你口袋的找零零錢—存到智能投資組合中。

也就是說，若你花2.30元買了一個甜甜圈，在你吃完它後舔舐手指上的糖霜之前，Acorn自動進位金額為3元，再將差額70分替你投入投資；若一天投資2.5元，一年下來也能達到9百元。

4. 拓展目前的儲蓄

根據全國廣播公司商業頻道（CNBC）的理財行為民調，57%的美國人將錢存在傳統儲蓄帳戶中，但目前的利率只有約為0.46%，若改投入到「定期存款單」（certificate of deposit, CD），報酬率可以超過十倍。

定期存款單是一種儲蓄帳戶，由銀行或存款單位發行，通常提供比標準儲蓄帳戶更高的利率，儲戶被要求在一段固定的時間內維持存款，稱為存期，藉此換取更高的利率，可以在網路上比較各家銀行提供的利率，考量其他人的心得以及自己想存的時間長短後再決定存哪一個。

投資 退休金 儲蓄

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