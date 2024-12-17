喝膩白開水？醫師推7種護腎飲品 有助抗發炎、降尿酸

醫師建議有七種飲品對腎臟有益，但若是已經有腎臟病的患者，仍要評估是否有高磷鉀成分。圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片／記者游振昇攝影）

多喝水有益身體健康，但許多人更愛喝飲料，甚至習慣以含糖飲料來代替白開水。台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書 分享「這樣喝會出事」，含糖飲料非常傷腎，如果不喜歡無味的白開水，又想要補充水分，可適量飲用七款「護腎飲料」，偶爾換一下口味。

洪永祥指出，成人每天要喝足體重3%至4%的水分，應以白開水為優先，他分享七款對腎臟健康有益的飲料，分析保護腎臟的機制，還可吸收微量營養素。

第1名：酸櫻桃汁

酸櫻桃中的花青素和其他多酚化合物，能顯著降低發炎指標；由於慢性腎衰竭（CKD）的進展通常與系統性炎症有關，因此酸櫻桃的抗炎特性對腎臟可能有間接保護作用。文獻發現，酸櫻桃汁是天然的褪黑激素和色氨酸，天然的酸櫻桃汁可抗發炎、助眠與降低痛風發作。

依據國際研究顯示，適量飲用咖啡可降低慢性腎臟病的風險，並改善腎小球濾過率（eGFR）。黑咖啡內含豐富的抗氧化物質，能有效降低體內發炎指數、減少心血管疾病 風險。每日適量飲用1至3杯，可降低慢性腎病風險；但過量可能會造成心悸、頭痛、脫水缺鈣等，反而傷腎。

第3名：綠茶

綠茶中的兒茶素具有強抗氧化及抗發炎作用，可減緩腎臟細胞的過激氧化反應，改善慢性腎衰竭的進程。國際研究發現，定期飲用綠茶能降低蛋白尿的發生率，每天飲用2至3杯綠茶，能提供足夠的抗氧化劑兒茶素；若飲用過量，會因茶葉中草酸鹽過量引發的泌尿道結石風險。

第4名：蔓越莓汁

醫學期刊「Nutrition Reviews」指出，蔓越莓中的原花青素能防止細菌附著於尿路上皮細胞，降低尿路感染的風險，對於腎臟有間接保護作用，特別是有重複性泌尿道感染者的慢性腎病患者。適量攝入蔓越莓汁，有助於降低尿路感染，但高劑量可能增加草酸鹽負荷，有泌尿道結石風險。

第5名：檸檬水

美國醫學會雜誌「JAMA」研究顯示，檸檬水中的檸檬酸有助於抑制鈣結石的形成，並促進尿液pH值的維持鹼性，減少腎結石的風險。建議飲用量：每天1至2杯用30毫升新鮮檸檬榨汁調配的500毫升稀釋檸檬汁，有助於增加尿液中的檸檬酸濃度，預防腎結石形成，可保護腎臟功能。

第6名：生薑茶

科學期刊「Food and Chemical Toxicology」研究指出，生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，能減少腎臟的發炎反應，可改善腎功能相關數值。建議飲用量每天1至2杯，約240到480毫升。要特別注意，過量可能引發腸胃不適或血液容易出血。

第7名：黑豆水

黑豆富含花青素及其他抗氧化化合物，能減少氧化損傷，有助於腎臟功能的恢復，特別適用於腎臟損傷早期的預防。每日適量飲用黑豆水，每天一杯240毫升可提供抗氧化保護，但過量飲用可能導致腎臟的植物蛋白代謝壓力增加。

洪永祥提醒，這七款護腎飲料仍有高磷鉀成分，腎友務必謹守限制攝取蛋白限磷鉀的原則，尤其若是血磷血鉀的指數都已經超過5以上，就只能喝白開水，任何飲料都不要碰。