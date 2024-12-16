做法簡單到不可思議 她只用兩食材做出美味高蛋白貝果

蘿西分享只用兩種食材就做出的高蛋白貝果，在TikTok上引發跟風流行。(翻攝TikTok@rosiemgallegos )

高蛋白食物受到歡迎，專家預測其將成為2025年的飲食趨勢。TikTok 網紅在平台上分享自己只用兩種食材就輕鬆做出高蛋白貝果，做法簡單又好吃，在TikTok引發跟風流行。

Eating Well報導，TikTok網紅蘿西（Rosie Gallegos）說她在網路上看到用兩種食材做出高蛋白貝果的方法，她試做後分享她的心得，說這是她吃過最好吃的貝果，在廣大網友「敲碗」後她也分享製作的影片。

報導指出，製作這種高蛋白貝果只需要自發性麵粉（self-rising flour）及低脂原味希臘優格，若要一次做四個貝果，材料需要一又四分之一杯的麵粉和一杯希臘優格。

準備好材料後開始製作，將材料加入攪拌碗中用叉子拌勻，攪拌至麵團成形，接著在桌面灑一點麵粉，放上麵團以手擀至有彈性，大約需要8分鐘，擀好後分成四等分，每一份擀成約10英寸的長條型後圍成圓圈狀。

接著將四個圓圈放上烤盤，在上面刷上蛋液，若想要有點味道可以灑點鹽巴、芝麻或任何想要提味的食材，完成後放入烤箱，以華氏375度烘烤約25分鐘至淺棕色就大功告成。

報導指出，只要簡單幾個步驟就有高蛋白又營養的早餐上桌，因此Eating Well的營養編輯潔西卡（Jessica Ball）大推這個食物，她說她第一次做的時候因為步驟和食材實在太簡單了，簡單到讓她非常懷疑，但她一次就成功，現在她只要想自己做貝果就會做這款高蛋白貝果，而且不管加甜的或鹹的佐料都很好吃，她已經嘗試過肉桂葡萄乾、香蔥、芝麻、迷迭香，全部都很搭。

潔西卡說，用這種方式做出來的貝果一個就有12克的蛋白質，如果塗上奶油起司或夾餡做成三明治貝果，早上吃完後可以飽到中午。

潔西卡說，這個貝果還有另一個「彩蛋」，若將製作的食材用上兩倍，做完四個貝果後，剩下的可以擀成披薩餅皮，加上蘿勒、起司、番茄和番茄醬就變成瑪格莉特披薩，也非常好吃，一種麵團不只一種吃法。