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10歲女孩賣雞賺了2千元 一理由被銀行「凍結支票」硬是不給錢

編譯潘勛／即時報導
十歲女孩賣六隻雞賺了2100多元，竟導致她的母親帳戶遭銀行懷疑而凍結。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Павел Гавриков）
十歲女孩賣六隻雞賺了2100多元，竟導致她的母親帳戶遭銀行懷疑而凍結。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Павел Гавриков）

十歲亞利桑納州小女孩金莉‧馬納(Kinley Maner)養出六隻漂亮的雞，在禽隻市集賣得2100元，買家開支票給她母親卡莉(Kali)，卡莉用電子方式存入自己戶頭，但大通銀行(Chase Bank)因不熟支票開票方，覺得可疑，而凍結女孩之母的戶頭，足足一年有餘；直到亞利桑納「家庭捍衛你」(Family On Your Side)單位出面，才獲解決。

「moneywise.com」報導，卡莉表示自己女兒真的愛養雞，學懂很多相關知識；金莉帶著自己六隻養很好的雞到「葛拉漢郡市集」(Graham County Fair)拍賣，竟拍到2100元還有零頭；卡莉把支票用電子方式存入大通銀行帳戶。一天之後，銀行凍結那張支票，接下來還凍結卡莉整個戶頭；過了一年，金莉還是沒收到自己養雞賺的錢。

卡莉用電話與大通銀行交涉幾個鐘頭，想搞清發生了什麼事；她表示，銀行辦事員查了開票方「小家畜協會」(Small Stock Association)的電話，發現停用之中，似乎很可疑，於是凍結那筆款子與她的戶頭。而且銀行擺出的態度是除非她們能證實那張支票為真，不然無能為力。

小家畜協會開支票男子親自到大通銀行，證明支票為真，但大通表示，他只能用電話認證。

大通銀行凍結金莉的支票、關閉卡莉的帳戶，符合標準的銀行風險管理作業規定，尤其是「知道你的客戶」、「反洗錢」兩條法規。

但本案當中，大通銀行拒絕開票人本人到行認證，可能是因為政策要求認證得透過他們能記錄的管道，例如電話，才能做準。雖說這些舉動主旨在保護銀行不受到法規刁難、免受詐欺之害，但不考量到特殊狀況，如小孩存了一大筆款項，卻也讓人為難。

最後金莉一家去找亞利桑納州的「家庭捍衛你」辦事處幫忙。辦事處接洽大通銀行幾個鐘頭之後，銀行主動找金莉一家並道歉，連夜兌現2100元給金莉；女孩把大部分的錢存進她的讀大學基金。

moneywise.com表示，遇著錢被凍結、戶頭被關，有幾種解決管道。首先去找銀行客服部，要求明白解釋接下來要做什麼。假如客服部那邊無法解決，便要求他們的更上級出面。

另個管道是找消費者金融保護局(CFPB)。該局職責在監督並解決客戶申訴。金融機構照理要很快回覆CFPB，通常不到15天。最後是找你居住州的銀行管理單位；在亞利桑納州是由「保險與金融機構廳」(Arizona Department of Insurance & Financial Institutions)負責。覺得銀行的舉措不對，興訟也可以解決問題。

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