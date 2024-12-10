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魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

世界新聞網／輯
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

冰箱是保存食材最好的地方之一，把魚、肉凍起來可以保存較久，不過解凍也是一門學問，用對方法能留住更多食物的鮮味。Daily Meal報導，紐約市的粵菜餐廳富瑤（YAO）行政總廚梁肯尼（Kenny Leung）說，魚肉最好的退冰方式就是放在冷藏慢慢退冰，能留住最多魚的原味。

梁說，在冷藏處漸漸退冰這樣自然的退冰方式能留住最多魚肉本來的味道，但這方法只適用於當你有很多時間的時候，例如在要烹煮的前一天就先拿到冷藏退冰，這方法需要的退冰時間大約10小時，時間還可能會因為魚肉的厚度不同，越厚當然需要越多時間，有時候甚至需要36個小時。

梁說，可以把要解凍的魚肉放在塑膠密封袋中，或放在盤子後用保鮮膜封起，要烹煮的時候用紙巾拍乾，再用想要的料理方式就行了。

放在冷藏室退冰是適合時間充裕的人，但若沒有這麼多時間呢？梁說，對於趕時間的人，可以裝一碗冷水再把魚肉放進去，這方法可以在30分鐘內解凍魚肉，等待期間還能備料，等魚解凍後就能烹煮。

梁說，以冷水解凍時要留意魚是裝在塑膠密封袋中，原本的包裝也可以，只要沒有開封，可以把裝冷水的碗放在水槽，再把魚放進去，10分鐘後檢查解凍情形，用手指隔著袋子輕壓魚肉，就能感覺魚肉是否解凍，若解凍超過10分鐘可以換水。

梁說，解凍一定要用冷水，不能用溫水或熱水，特別是熱水會孳生細菌，也不要只把魚在室溫環境下放在流理台上解凍，這也會讓細菌滋長。

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