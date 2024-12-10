我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

「人類屠宰場」囚逾10萬人 敘利亞恐怖地下牢房似迷宮

美國大選立場分歧劇烈 韋氏辭典2024年代表字「極化」

中央社華盛頓9日綜合外電報導
2024美國大選分歧嚴重，許多選民都認為對方候選人對國家構成生存威脅。(歐新社)
2024美國大選分歧嚴重，許多選民都認為對方候選人對國家構成生存威脅。(歐新社)

2024美國總統大選結果震撼出爐，恐為地緣政治和全球經濟帶來重大影響，美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）9日評選「極化」為年度代表字。

韋氏公司特約編輯索克洛斯基（Peter Sokolowski）在公布2024年度代表字前接受美聯社獨家採訪時說：「極化（polarization）意味著分裂，但這是一種非常具體的分裂。極化代表我們正在走向極端，而非選擇中庸之道。」

這場選舉分歧如此嚴重，許多美國選民去投票時，都帶著認為對方候選人對國家構成生存威脅的情緒。根據AP VoteCast一項針對超過12萬選民的調查，約有8成賀錦麗（Kamala Harris）支持者非常或有些擔心川普的觀點過於極端，而約有7成川普支持者也對賀錦麗抱有相同疑慮。

韋氏辭典中「極化」一詞的定義反映了科學和隱喻的含義，最常用來表示「在對立派別或群體之間造成強烈分歧」。韋氏公司的線上辭典每月瀏覽量達到1億次，他們根據數據追蹤詞彙的搜索和使用量來選擇年度代表字。

在深偽技術和後真相時代中，隨著人工智慧（AI）崛起和馬斯克（Elon Musk）將推特（Twitter）更名為X，韋氏辭典2023年度代表字為「真實」（authentic），而今年正值美國大部分地區難以就真實情況達成共識。

索克洛斯基說：「我始終認為，字典對每個人而言都是中立和客觀的意義仲裁者，這很重要。在假新聞、另類事實、任何你想表達文化中單詞含義價值的時代，這都是一種意義的支持。」

他還說，值得注意的是，「極化」一詞起源於1800年代初期，而非如同大多數具拉丁語根源的科學詞彙起源於文藝復興時期。索克洛斯基說，在英語語言體系中，「極化」是一個相當年輕的詞彙，為其他詞語增添了強度，在美國最常被用來描述種族關係、政治和意識形態。

「極化」一詞的應用不僅限於政治領域，也用來凸顯流行文化、科技趨勢和其他產業中既新且深的裂痕。

舉例來說，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）搭乘私人飛機引發的爭議、嘻哈歌手肯德瑞克拉馬爾（Kendrick Lamar）和德瑞克（Drake）之間的恩怨，以及國際奧林匹克委員會（IOC）的決定讓美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）痛失在巴黎奧運女子地板項目獲得的銅牌，都被認為是「極化」事件。

即使是輕鬆愉快的迷因，例如那些嘲笑澳洲霹靂舞者甘恩（Rachael Gunn）獨創「袋鼠舞」的內容，或者誰被歸類為「星二代」（nepo baby）等，也是極化的例子。

除了極化一詞，韋氏辭典2024年度10大代表字還包括「端莊得體」（Demure）、「14夜」（Fortnight）、「整體性」（Totality）、「共鳴」（Resonate）、「（船舶）衝撞」（Allision）、「怪誕」（Weird） 、「認知」（Cognitive）、「迎合」（Pander）和「民主」（Democracy）。

川普 賀錦麗

上一則

4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想

延伸閱讀

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗
選後感恩節聚餐 7成民眾避談政治 避和立場不同者共度

選後感恩節聚餐 7成民眾避談政治 避和立場不同者共度
賀錦麗選後首發聲 勉支持者別放棄 神情疲憊疑似喝醉酒

賀錦麗選後首發聲 勉支持者別放棄 神情疲憊疑似喝醉酒
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

熱門新聞

一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

2024-12-04 19:10
四生肖明年福氣又安康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Rene Terp）

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

2024-12-08 00:20
中醫師建議大寒到下一個節氣之間，不妨參、黃耆、肉桂等補腎、補陽氣。(記者簡慧珍／攝影)

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

2024-12-06 00:00
四生肖年底財運大爆發。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

2024-12-07 00:40
公眾場合，難免需要做點表面功夫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

2024-12-03 22:25
有些星座在2025年運勢相當好。（取材自unsplash.com＠Antonino Visalli）

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

2024-12-04 22:40

超人氣

更多 >
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系