美國大選立場分歧劇烈 韋氏辭典2024年代表字「極化」

2024美國大選分歧嚴重，許多選民都認為對方候選人對國家構成生存威脅。(歐新社)

2024美國總統大選結果震撼出爐，恐為地緣政治和全球經濟帶來重大影響，美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）9日評選「極化」為年度代表字。

韋氏公司特約編輯索克洛斯基（Peter Sokolowski）在公布2024年度代表字前接受美聯社獨家採訪時說：「極化（polarization）意味著分裂，但這是一種非常具體的分裂。極化代表我們正在走向極端，而非選擇中庸之道。」

這場選舉分歧如此嚴重，許多美國選民去投票時，都帶著認為對方候選人對國家構成生存威脅的情緒。根據AP VoteCast一項針對超過12萬選民的調查，約有8成賀錦麗 （Kamala Harris）支持者非常或有些擔心川普 的觀點過於極端，而約有7成川普支持者也對賀錦麗抱有相同疑慮。

韋氏辭典中「極化」一詞的定義反映了科學和隱喻的含義，最常用來表示「在對立派別或群體之間造成強烈分歧」。韋氏公司的線上辭典每月瀏覽量達到1億次，他們根據數據追蹤詞彙的搜索和使用量來選擇年度代表字。

在深偽技術和後真相時代中，隨著人工智慧（AI）崛起和馬斯克（Elon Musk）將推特（Twitter）更名為X，韋氏辭典2023年度代表字為「真實」（authentic），而今年正值美國大部分地區難以就真實情況達成共識。

索克洛斯基說：「我始終認為，字典對每個人而言都是中立和客觀的意義仲裁者，這很重要。在假新聞、另類事實、任何你想表達文化中單詞含義價值的時代，這都是一種意義的支持。」

他還說，值得注意的是，「極化」一詞起源於1800年代初期，而非如同大多數具拉丁語根源的科學詞彙起源於文藝復興時期。索克洛斯基說，在英語語言體系中，「極化」是一個相當年輕的詞彙，為其他詞語增添了強度，在美國最常被用來描述種族關係、政治和意識形態。

「極化」一詞的應用不僅限於政治領域，也用來凸顯流行文化、科技趨勢和其他產業中既新且深的裂痕。

舉例來說，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）搭乘私人飛機引發的爭議、嘻哈歌手肯德瑞克拉馬爾（Kendrick Lamar）和德瑞克（Drake）之間的恩怨，以及國際奧林匹克委員會（IOC）的決定讓美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）痛失在巴黎奧運女子地板項目獲得的銅牌，都被認為是「極化」事件。

即使是輕鬆愉快的迷因，例如那些嘲笑澳洲霹靂舞者甘恩（Rachael Gunn）獨創「袋鼠舞」的內容，或者誰被歸類為「星二代」（nepo baby）等，也是極化的例子。

除了極化一詞，韋氏辭典2024年度10大代表字還包括「端莊得體」（Demure）、「14夜」（Fortnight）、「整體性」（Totality）、「共鳴」（Resonate）、「（船舶）衝撞」（Allision）、「怪誕」（Weird） 、「認知」（Cognitive）、「迎合」（Pander）和「民主」（Democracy）。