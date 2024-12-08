五種常見理財錯誤 讓你一到年底就想哭

專家列出五種年底會犯的財務錯誤。理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

又到了一年的尾聲，你可能會收到健身房會員續約的通知、健康飲食計畫等每年年底都會見到的廣告，若你下定決心明年看緊荷包，不想重蹈覆轍，不妨聽聽專家意見，GOBankingRates列出專家點出五個年底會讓人付出昂貴代價的理財錯誤，提供參考讓辛苦賺的錢能留在錢包裡。

1. 假期期間花太多錢

雖然年底的假期期間有黑色星期五 或網購星期一，但個人理財專家艾瑞卡（Erika Kullberg）說，大家會想在假期間吃美食、買衣服、買禮物，短期的促銷折扣看似誘人，卻其實會人花比預期更多錢。

艾瑞卡說，短期的促銷會讓人產生「優惠錯過就不再」的感覺，但其實同樣商品銷量不好，下次促銷時還會再打折出售，她建議看到優惠時忍住衝動不要立刻掏出信用卡 ，除非那是在預算內或本來就有計畫要購買的物品，否則可能過完假期先收到金額昂貴的信用卡帳單。

2. 過於慷慨

很多人喜歡送禮，艾瑞卡說，有些人過於執著送禮，最終變成沉重財務負擔，她現在已經不怎麼送禮了，也提醒大家不是每個自己認識的人都需要一份禮物，也不是每一份禮物都必須價錢昂貴。

3. 過度依賴信用卡

因為高額回饋在促銷期間大量購買或買假期需要的物品看似精打細算，但若沒有還款計畫或無法支付帳單，結果可能會很慘。艾瑞卡說，若無法支付還款，那回饋再多也沒用，因為刷卡回饋會被循環利息抵消殆盡。

4. 沒有簡化財務目標

很多人會在年底擬定隔年的財務規劃，目標包括存更多錢、開始投資、支付貸款 、放更多錢到退休 基金，但很快就會發現，還沒參加新年派對就覺得疲累不堪，因為被這麼多目標多頭馬車拉著，反而讓人不知所措，最後全部放棄。

益百利（Experian）宣傳經理克莉絲汀娜說，不要奢望一次做到全部目標，可以從最小的計畫開始，將目標分成幾個小部分，一次完成一個，雖然這聽起來了無新意，但把目標分成幾個小部分可以建立信心和動力。

5. 沒有進行財務評估

進入新的一年前，要先回顧即將過去的一年，找個時間坐下來仔細檢視自己的帳戶和信用卡消費紀錄，克莉絲汀娜說，這樣能更了解自己的財務狀況，讓人可以做出更明智的決定。

克莉絲汀娜說，透過審視財務紀錄來確定每個月的收入和支出，並計算可能的任何債務，如此可以有更好的財務前景。

專家認為，小的改變例如注意支出和設定可實現的目標可以產生很大影響，只要稍加規劃並遵守紀律，就能順利邁向更安全、更沒有壓力的財務未來。