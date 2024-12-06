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中山美穗疑浴室「病死」 醫提醒冬天泡澡7症狀、2禁忌

記者賴昀岫／台北即時報導
54歲日本女星中山美穗6日被發現在東京自宅浴缸猝逝。（取材自NHK）
54歲日本女星中山美穗6日被發現在東京自宅浴缸猝逝。（取材自NHK）

54歲日本女星中山美穗今（6日）被發現陳屍在東京自宅浴缸，日本警視廳研判她有可能是病死，確切死因仍待釐清。但近期天氣驟降，醫師質疑，恐與天冷泡澡猝死有關，提醒如有胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或疲累等症狀，應立刻停止泡澡，泡澡時間也應避免超過15分鐘，更不能喝酒後泡澡。

「日本一代女神」中山美穗於家中去世，據日本媒體報導，她被發現倒在位於東京澀谷區的家中浴缸內。中山美穗明年出道即將滿40周年，原定今晚要在大阪舉辦兩場公開聖誕音樂會，但主辦方以她身體不適取消公演，對造成歌迷嚴重困擾致歉，如今卻傳出噩耗，令粉絲震驚與不捨。  

富士新聞網報導，參與調查的相關人士表示，從事發現場和中山美穗遺體研判，有可能是進入浴室時因為劇烈溫度變化，對身體造成不良影響的「熱休克」（heat shock），也有可能是因為某種原因在浴缸內溺死，現階段已知無明顯外傷等情況，警視廳正詳細調查死因。

中山美穗陳屍地點於浴室，是容易發生猝死的場域之一，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，從媒體揭露的訊息中指出，中山美穗近期疑似重感冒，加上她有子宮肌瘤病史，臨床上這類患者，可能會有貧血的狀況，而這會容易導致心臟出問題。  

寒冷的天氣泡澡固然舒服，不過一不注意也可能引發危險，林謂文提醒，泡湯、泡澡一定不要再喝醉的狀況下進行，尤其對心血管疾病患者來說，當皮膚直接接觸到熱水時會導致血管擴張，散熱速度增加會讓脫水狀況變得更嚴重，容易產生低血壓，甚至有人因此頭暈、意識模糊、暈厥，尤其獨自在家泡澡，一但因此沒入水中，沒辦法立即求救，天冷門窗緊閉，裝在室內的熱水器，導致一氧化碳中毒，也是引發浴室危機的狀況。  

另外，天氣變冷，很多人一回家就會立刻衝進浴室洗熱水澡，林謂文指出，當脫光衣服、皮膚接觸到冷空氣時，血管會收縮、血壓上升、心跳變快，馬上跳進熱水池，會使得血液會全部集中在皮膚，導致臟器、心臟、腦部的血流不足。  

林謂文建議，要泡澡可先用溫水預熱，再慢慢進到浴缸裡，可以先讓手腳進到水中感受溫度，身體適應了再慢慢浸下去，同時也不建議水位超過心臟的高度，大概半身即可，泡澡時間也不宜太久，建議10至15分鐘即可，自己泡澡的時候，盡量選擇有空調或通風的地方，一旦出現胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或全身很疲倦等感覺，代表身體可能有一些狀況，一定要終止泡澡。  

民眾也不要覺得沒有泡澡，單純沖早就沒事，林謂文說，年長者或慢性疾病患者，對溫度的感受和耐受度沒那麼好，對交感神經衝擊很大，容易因為血壓上升、心跳變快等發生憾事。  

日本 猝死 心血管疾病

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