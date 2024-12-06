小動作毀大餐 四血型約會吃飯「破壞氣氛」超NG行為

四血型一些特定行為容易毀了用餐氣氛。（取材自unsplash.com＠Jay Wennington）

和喜歡的人相約到餐廳，在燈光美氣氛佳的環境用餐，可說是令人嚮往的一段時光。不過，有時一些不良的小動作，有可能會一不小心，就把美好的用餐氣氛給破壞了。日本網站「占TV」就分析四血型 的人，可能會在約會時，因為什麼原因毀了氣氛。

A型

A型性格嚴謹，有時他們下定決心要減肥，就會無時無刻，堅持自己制定的飲食規範，就算是在約會中也不例外。即使另一方熱情推薦，他們也不會吃超過自己預定的量，甚至可能剩下大半份食物。這可能會讓對方感到失望，覺得辜負自己好不容易訂到的餐廳。

B型

B型人對喜好表達明確，如果選擇的餐廳不合口味，他們可能會直接挑剔，甚至當場抱怨，很可能導致雙方爭吵。隨著爭吵，他們還可能會產生疑慮：是不是兩人的品味和價值觀並不相符？這樣未來能好好相處嗎？為了避免這樣的情況，不如讓B型的人主動帶到他喜歡的餐廳就好。

O型

O型性格大方隨性。即使是和戀人約會，他們也可能毫不克制地大快朵頤。一開始，這種享受美食的模樣，或許會讓對方覺得很可愛。然而，如果總是大吃大喝，還拚命加點甜點或酒類，可能會讓對方感到吃驚，甚至有些反感。尤其在必須由對方買單的情況時，很可能會被暗自厭惡。

AB型

AB型人知識淵博，對吃也非常講究。在用餐期間，他們會侃侃而談食物的感想，甚至進行詳細的解說。起初，這種表現可能讓人感到有點意思，但如果講得太多，可能會讓對方覺得應該更專注於享受食物本身。需要注意別過度談論食物的話題，進行適當的交流才不會影響用餐樂趣。