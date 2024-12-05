吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家：並非靈藥

英國醫學期刊一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患二型糖尿病的風險有關。（路透）

英國醫學期刊（The BMJ）4日刊出一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患二型糖尿病的風險有關。該研究首席調查員、哈佛大學 公衛學院營養與流行病學副教授孫琦（Qi Sun, 音譯）表示，這不代表黑巧克力是預防糖尿病的「靈藥」，但少量黑巧力的確能納入健康飲食的一部分。

紐約時報 報導，1980年代中期和1990年代初，研究人員開始研究三組以白人為主的專業醫療人士。超過19萬名參與者每四年填寫詳細的飲食問卷，回答多久吃一次巧克力。

2006年和2007年開始，根據不同組別，研究人員調整問卷，詢問參與者每周吃黑巧克力與牛奶 巧克力的頻率。他們追蹤參與者長達34年的健康狀況。這段時間，近1.9萬名參與者罹患二型糖尿病。

在調整其他生活方式因素，如運動、飲酒、抽菸和整體飲食健康程度，以及年齡和家族糖尿病史後，研究人員發現，每周至少吃五分任何類型巧克力的人，罹患二型糖尿病的風險比很少或從不吃巧克力的人低10％。

深入研究近11.2萬人提供所吃的巧克力類型數據之後，研究人員更發現：每周至少吃五分黑巧克力的人，罹患二型糖尿病的風險比一個月內吃黑巧克力的人低21％。後續分析也顯示，吃牛奶巧克力的參與者並未受到保護。研究人員說，事實上，他們在研究期間更有可能增加體重。

杜克大學醫學院內分泌、新陳代謝和營養學部門教授史普拉特（Susan Spratt）表示，儘管該研究規模龐大且設計良好，但不能證明因果關係。也許那些吃黑巧克力的人在其他方面更健康，例如可能運動更多、飲食更健康，或必要時更傾向就醫。孫琦與共同作者也指出，研究對象主要是白人與受良好教育者，所以結果可能不適用所有人。

至於為何會有這樣的結果？孫琦表示，黑巧克力含有較多可可，可能是健康益處的關鍵。

塔夫茨大學「食物即良藥研究所」主任暨心臟科醫師莫扎法里安（Dariush Mozaffarian）解釋，可可富含纖維以及類黃酮。部分研究顯示，類黃酮具有抗氧化和抗炎作用，並可能幫助擴張血管。一些小型、短期臨床試驗顯示，攝取黑巧克力或可可能降低血壓、改善胰島素敏感度和胰島素阻抗。兩項因素都影響罹患二型糖尿病的風險。

莫扎法里安完全支持將黑巧克力納為健康飲食的一部分，但他表示最好選擇至少含有70％可可的種類，更好的選擇是堅果裹黑巧克力，因為堅果也含有植物營養素、有益的脂肪和纖維。

「人們常覺得健康飲食就意味著吃難吃的東西。但許多美味的食物也是健康的。黑巧克力就是很好的例子。」莫扎法里安表示。

孫琦表示，最近幾項研究中，研究人員發現黑巧克力的鉛和鎘含量令人擔憂，需要進一步研究來了解這種潛在的健康風險。然而，這些研究指出，每天吃大約1盎司（約31公克）的黑巧克力對多數成年人來說是安全的，孕婦則可能需要更謹慎。