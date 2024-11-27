寒流來襲 譚敦慈：保暖身體這3處最重要

冷氣團來襲，國健署呼籲民眾做好保暖護心措施，降低心血管疾病發作的風險。（本報資料照片）

台灣氣象局發出低溫 特報，預估28、29日跌破攝氏10度（華氏50度），雖然有陽光，但留意愈晚愈冷。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，冬天的低溫不容小覷，對於心臟血管疾病、慢性病患以及年長者來說，易使血壓升高、加速病情惡化，要做足保暖工作，尤其是頭部、脖子、手腳末梢部位。

台灣的氣候屬於濕冷，冬季溫度雖然不算太低，但冷空氣加上濕氣，體感溫度會變得更冷。譚敦慈提醒，冬天受到輻射冷卻效應，入夜後到日出的溫度都偏低，民眾睡覺前，可先備妥保暖衣物在床邊，半夜上廁所或是早上起床時，添加衣物保暖再下床，許多意外都是身體還沒溫暖，造成血管急速收縮，易引發心肌梗塞或急性腦中風 。

譚敦慈說，身體的保暖首重頭部、脖子以及四肢末梢，建議出門時要配戴帽子、圍巾、手套、長襪。衣裝則以「洋蔥式穿法」為原則，衛生衣或發熱衣打底；中層為襯衫或毛衣；最外層穿羽絨衣或風衣外套，至少3層。長輩要避開厚重的材質，或是過長的衣褲，避免行進間跌倒。

另外，有些人喜歡喝熱湯、熱飲取暖，譚敦慈呼籲，溫度不要超過65℃，過熱的食物會讓食道反覆受傷，初期出現咳嗽、清喉嚨等症狀。發炎反應久了，易造成食道細胞病變。她提醒，冬天要攝取充足水分，維持良好新陳代謝，也預防血液過於黏稠。

國健署也呼籲民眾，劇烈降溫容易對心血管健康造成危害，三高、心血管疾病 患者及高齡長者等高風險族群，應更加謹慎防範低溫。國健署署長吳昭軍提醒，冬季保暖護心有3大關鍵時機，分別是起床、出門、進門，這些時間點會受到溫差影響，要特別加強禦寒工作。