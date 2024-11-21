感恩節後馬鈴薯泥吃不完 加點小巧思三道吮指美味上桌

感恩節剩的馬鈴薯泥不知道該怎麼辦？專家教你三道菜餚解決它。感恩節大餐示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Wendy Wei)

Takeout報導，感恩節將至，每年的感恩節餐桌上絕不會少了馬鈴薯泥，但感恩節過後塞到冰箱的剩菜中，馬鈴薯泥一定是其中之一；為了不要浪費食物，專家教你三道可以把馬鈴薯泥再利用的菜餚，好吃到會讓人希望再過一次感恩節。

1. 馬鈴薯煎餅

利用馬鈴薯泥剩菜製成的菜餚中，馬鈴薯煎餅是最常見的。舀幾匙馬鈴薯泥放到手掌捏成肉餅狀，因為這個馬鈴薯泥是從冰箱拿出的剩菜，所以很好處理。

接著在每一面撒上調味，可以是鹽、胡椒、蒜粉，或各種你喜歡的調味料，然後再下鍋煎至表面金黃酥脆，可以再煎一個蛋一同盛盤，最後淋上肉汁，保證讓你食指大動。

2. 砂鍋馬鈴薯

將馬鈴薯泥舀至法國砂鍋中，上面放上冰的小奶油塊，幫冷藏後可能變乾的馬鈴薯泥添加水分，也增添風味。將砂鍋放置烤箱，以華氏350度烘烤至奶油融化。

為了加入更多感恩節剩菜，可以模仿牧羊人派，在砂鍋底部鋪蔬菜、餡料和火雞，倒入一些肉汁後鋪上一層馬鈴薯泥，上面放上奶油塊，烤至整個砂鍋熱得通透就可以了。

3. 馬鈴薯餅

把所有感恩節剩菜變成薯餅也是一個不錯的主意。平底鍋放油或奶油並開中火，把所有想吃的感恩節剩菜丟進鍋中，用鍋鏟將食物切開，放入馬鈴薯泥，將所有食材煮到熱，上面灑些肉汁。

若喜歡也可以在上面加一點蔓越莓果醬，這個餅可以當三明治餡，也可以放在吐司上配著吃。

除了這三道菜，還可以設立一個自助吧，把馬鈴薯泥和其他剩菜都加熱，把所有剩菜都放到桌面上，讓家人可以選自己想吃的菜，然後配馬鈴薯泥吃；改變上菜的方式，說不定能讓人更有動力把剩菜都解決。