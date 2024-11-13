促進胃腸健康 醫師早餐吃優格再加四樣「超級食物」

研究指優格是鈣質和蛋白質的極好來源。示意圖。（取材自pexels.com@Antoni Shkraba）

胃腸科醫師薩哈布（Joseph Sallhab）說，他每天早餐都會吃希臘優格或克菲爾奶，此外他會加入莓果或堅果。研究顯示，若在均衡的飲食中加入富含多種營養素的「超級食物」，可以讓人體更健康。

鏡報（The Mirror）報導，哈佛醫學院曾列出十種可以被稱為「超級食物」的食物，包括堅果、優格、橄欖油等。

有180萬人追蹤的醫師薩哈布在TikTok 上分享，他早上會吃富含天然益生菌的食物來促進腸道健康，例如希臘優格或克菲爾奶，而且這兩種食物乳糖含量少，乳糖不耐者也能安心吃。

薩哈布說，他會加入莓果一起吃，因為莓果能讓腸道菌群活躍，還能幫助記憶和專注力，他也會在優格上加含有健康脂肪和omega 3的核桃，或是有豐富纖維可預防便秘的奇亞籽，還有有抗炎性的肉桂。

哈佛醫學院一項研究過去曾列出可以被稱為「超級食物」的十種食物，包含多個薩哈布提到他會吃的食物。研究指出，莓果纖維多，而其繽紛的顏色代表它們富含抗氧化劑。

研究表示，包括核桃、榛果、杏仁果等堅果類，是很好的植物性蛋白質來源，它們也有單元不飽和脂肪，能減少患心臟病 的機率。

研究也將優格列入超級食物之列，指優格是鈣質和蛋白質的極好來源，克菲爾奶也有大量鈣質。