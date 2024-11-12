同樣是澱粉、肉類也有差 醫師教「避免老化」飲食

飲食的肉品種類和老化息息相關。示意圖。（取材自pexels.com@Denys Gromov）

現代人注重健康，而要避免身材走樣，在飲食上就需要多加注意。同樣是吃肉、吃澱粉，但不同種類的食物，對於健康就有不同影響。如何吃得好，又不會加速身體老化，其實有一些飲食守則。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，人的老化原因有二，一是體內器官酸化，就像生鏽了一樣。二是糖份和蛋白質結合，逐漸產生劣化，並形成「糖化終產物（AGEs）」。要避免老化、糖尿病的風險，就要避免血糖值過高。

糖尿病專科醫師牧田善二認為，比起白飯，麵包能夠和油一起攝取，血糖上升的比較緩慢，義大利麵使用的橄欖油也算不錯的油。但如果是奶油，就含有會造成動脈硬化、心血管疾病 的飽和脂肪酸，應該能免則免。此外，日本國民美食「壽司」份量小，看似危害不大，但因為醋飯有額外加糖的關係，因此也要注意。

肉品的部分，牛肉和豬肉飽和脂肪酸的含量也不低，因此要不能食用太多肥肉。不過人體在吃太多脂肪時，自然而然會開始失去食慾，所以像是霜降這種肥肉，本來就不容易多吃。而炸雞、豬排這種又有蛋白質，外頭又裹了澱粉的食物，當然要盡量避免。

雖然肥肉不健康，但牛肉本身具有8種氨基酸，能夠幫助體內生成肌肉和血液。豬肉具有能抗老化的維他命B1。雞肉則是具有維他命B6，可以抑制糖化終產物的生成。魚肉類則是幾乎沒有糖份，不管是紅肉魚還是白肉魚都很健康，是讓人常保年輕的理想食材。