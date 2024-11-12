我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

同樣是澱粉、肉類也有差 醫師教「避免老化」飲食

世界新聞網／輯
飲食的肉品種類和老化息息相關。示意圖。（取材自pexels.com@Denys Gromov）
飲食的肉品種類和老化息息相關。示意圖。（取材自pexels.com@Denys Gromov）

現代人注重健康，而要避免身材走樣，在飲食上就需要多加注意。同樣是吃肉、吃澱粉，但不同種類的食物，對於健康就有不同影響。如何吃得好，又不會加速身體老化，其實有一些飲食守則。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，人的老化原因有二，一是體內器官酸化，就像生鏽了一樣。二是糖份和蛋白質結合，逐漸產生劣化，並形成「糖化終產物（AGEs）」。要避免老化、糖尿病的風險，就要避免血糖值過高。

糖尿病專科醫師牧田善二認為，比起白飯，麵包能夠和油一起攝取，血糖上升的比較緩慢，義大利麵使用的橄欖油也算不錯的油。但如果是奶油，就含有會造成動脈硬化、心血管疾病的飽和脂肪酸，應該能免則免。此外，日本國民美食「壽司」份量小，看似危害不大，但因為醋飯有額外加糖的關係，因此也要注意。

肉品的部分，牛肉和豬肉飽和脂肪酸的含量也不低，因此要不能食用太多肥肉。不過人體在吃太多脂肪時，自然而然會開始失去食慾，所以像是霜降這種肥肉，本來就不容易多吃。而炸雞、豬排這種又有蛋白質，外頭又裹了澱粉的食物，當然要盡量避免。

雖然肥肉不健康，但牛肉本身具有8種氨基酸，能夠幫助體內生成肌肉和血液。豬肉具有能抗老化的維他命B1。雞肉則是具有維他命B6，可以抑制糖化終產物的生成。魚肉類則是幾乎沒有糖份，不管是紅肉魚還是白肉魚都很健康，是讓人常保年輕的理想食材。

心血管疾病

上一則

馬桶用衛生紙擦過較乾淨？ 衛浴業者搖頭「有反效果」

下一則

蘋果傳將推有AI功能壁掛式平板裝置 搶攻智慧家居市場

延伸閱讀

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
男子天天以可樂當水喝 連喝十年驚覺慘了

男子天天以可樂當水喝 連喝十年驚覺慘了
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光