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神似周杰倫 爆火的「粥餅倫」不帶貨 依然每日出攤烙餅

世界新聞網／輯
白獻英在烙餅中。（取材自潮新聞）
白獻英在烙餅中。（取材自潮新聞）

中國河北保定小攤主白獻英因為一張神似天王周杰倫的臉蛋，在社交媒體走紅；在互聯網上，白獻英失去了名字，成為眾多網友口中的「粥餅倫」。但他依舊每日出攤烙餅，直到上個月，他在天津有了自己的店面，「粥餅倫」的商標正式亮相。

潮新聞報導，11月初，「粥餅倫灌餅」開業不到一個月。30多平方米的店面被分成裡外兩層，內側用來加熱各種食材，外面用來烤餅打包。狹窄的空間，擠滿了烤腸里脊土豆絲，還需容納臨時找來幫忙的七、八個人手。馬路對面，開業花籃還沒來得及收，卡片上寫著「祝粥餅倫生意興隆」。

之所以開這家店，是因為白獻英想著，天津大城市人流多，賣的餅也肯定要比農村多。沾了光在互聯網走了一道了，最起碼可以給攤子升個級，讓大傢伙都能到這裡來。

小男孩被爸爸抱著與白獻英合影。（取材自潮新聞）
小男孩被爸爸抱著與白獻英合影。（取材自潮新聞）

今年41歲的白獻英是河北邯鄲人。被流量砸中之前，2015年開始，他和妻子在保定容縣晾馬台擺攤賣雞蛋灌餅。當時的灌餅車是由小三輪車斗改裝而成的，可以稱得上是「破爛」，大冬天要踩好幾遍油門才能發動。夫婦倆有三個女兒，時常忙得昏天黑地。「懷著孕也一直幹著，明天老三出生，今天晚上還在賣餅。」黃永花說。

因為「撞臉周杰倫」火了之後，白獻英在路邊賣餅的日子熱鬧了不少。原本他的顧客都是晾馬台方圓幾里地的人，後來全國各地的網友都趕來了，幾乎各個省的都有。有些是湊熱鬧的網友，只為看看這張臉；有些則是周杰倫的粉絲，因搶不到偶像演唱會的門票，遠道而來為了追一場「更具性價比的星」。

白獻英灌餅攤前總是上演著一個個「追星場面」——餅攤前，95年的小伙排了一口氣買了八個餅，還帶了一杯奶茶專配「周杰倫」；沒搶到偶像演唱會門票的粉絲專門拖著行李箱趕來，只為和「粥餅倫」拍一張合照；更有甚者，對著白獻英唱「擱淺」、「菊花台」錄製視頻；店內的簽名牆上，也寫著「想你的風，無與『倫』比」……

「粥餅倫灌餅」店門前，顧客在與「粥餅倫」合影。（取材自潮新聞）
「粥餅倫灌餅」店門前，顧客在與「粥餅倫」合影。（取材自潮新聞）

白獻英不止一次說，特別感謝周杰倫，讓自己「體面」了一回，「沾上這點光咱就知足了，知足常樂」。

在天津開了店之後，來找白獻英拍照的人更多了，不過即使被圍得水洩不通，他也沒有當明星的感覺，唯一的認知是，「人家上這買餅來了，給我送錢來了」。聽到別人說自己說網紅，他的第一反應是「都不真實」，「你說我是烙餅的行，你說我是網紅真談不上。」

白獻英拒絕直播賣貨。在他的觀念裡，能掙大錢也能花小錢，吃饅頭也能吃飽，餓不著人。所以，火了之後他還是堅持在老家出攤賣餅，基本全年無休，「我不想搞那些，沒那文化，也沒那個能力和主意。還是自己幹買賣自在，掙多掙少都是自己的。」

「不管啥風波最後也都會散，就跟趕集趕廟會似的。」火不火這個事，白獻英也想得很開，早晚有一天流量會下去，不火了自己還是幹老本行，踏踏實實、本本分分把餅烙好就行。對於未來，白獻英和妻子也沒有太多計畫——先把這個店做好，要是大家還支持，頂多再開個分店，要是沒那麼大能力就不弄了。

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