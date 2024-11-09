男子天天以可樂當水喝 連喝十年驚覺慘了

男子曾喝可樂上癮十年，發現腰圍日粗、難以入眠、牙齒壞掉等毛病，於是下決心戒除。碳酸飲料示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya）

42歲男子鮑威(Tom Bowey)天天喝「胡椒博士」(Dr Pepper)碳酸飲料，連喝十年，每天喝將近五公升，結果腰圍粗一倍、難以入睡、牙齒酸蝕。在醫生督導下，改喝水及榨果汁，健康大為改善，他分享自己的經歷，提醒嗜飲摻糖碳酸飲料對健康的危害。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，鮑威過去十年每天要喝近五公升（二又四分之一超大瓶裝容量）的胡椒博士飲料，以至於被朋友們戲稱為「胡椒博士人」。

鮑威是量販店經理，他算一下自己嗜飲胡椒博士，每個月要花323美元左右，雖然知道這也算是荷包失血，但苦於戒不了。

後來他發現腰圍日粗、難以入眠、口腔健康惡化，終於讓他決定要改變生活方式。

鮑威先去看了牙醫，醫生說他牙齒酸蝕程度跟70歲的人差不多；此外他覺得肚腹脹腫，一直喝含糖飲料，體重增加很多。

鮑威上網找求助，偶然讀到一篇文章，談催眠治療師基爾穆瑞(David Kilmurry)如何幫助病患。他說，自己與基爾穆瑞醫生用Zoom軟體遠距上課兩小時，就足以讓他完全戒除那種含糖碳酸飲料了。

鮑威表示，自己會胡椒博士上癮，一開始是別人請客，後來發現有自動販賣機，隨時投幣就能買到，以至於上癮到連水都不喝了。

現在每當他口渴了，就大量喝水以及榨果汁，不再喝那些帶泡沫的飲料。健康成效很可觀，減重 14磅，腰圍瘦了下來。夜裡也能很快入睡，早上起床覺得睡眠充足。另外長期頭痛、腹脹感，都消失了。

基爾穆瑞醫生表示，嗜飲咖啡 因與含糖飲料的人如果突然一下子戒掉，會碰到心情起伏、消沉，甚至脾氣發作、抽搐等症狀。鮑威說，他上完那兩小時的課，覺得積極有信心，「下定決心做到，一定能成功」。