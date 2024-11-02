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好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

世界新聞網／輯
有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)
有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多Costco）的牛肉深受顧客歡迎，是店內的明星商品之一。有將近20年經驗的主廚莫妮卡（Monika Sudakov）在Daily Meal分享她料理牛肉的經驗，認為牛排最終的味道和口感取決於肉的品質；她說不是每一種好市多的牛排都值得買，她解釋了四種值得買和六種不值得買的部位。

以下是莫妮卡認為值得在好市多買的牛排部位及原因。

1. 無骨老饕牛排（Boneless ribeye cap steak）

老饕牛排具有獨特的牛肉風味且質地軟嫩，雖然這部位在好市多會先斷筋處理但仍值得購買，因為老饕牛排可以輕鬆烹飪至五分熟但不失口感，咬起來仍多汁，這部位最適合高溫烹飪，例如烤或用平底鍋高溫快煎，就能有完美的外表但又鎖住肉汁。

2. 和牛（Japanese Wagyu Steak）

和牛有著美麗的大理石花紋、濃郁肉香和入口即化的滑嫩口感，雖然和牛要價不菲，但其實建議每人一次食用的份量只有1至2盎司，好市多的和牛沒有先斷筋處理，烹調至三分熟是安全的。

3. 紐約客牛排（New York steak）

好市多有一些看起來很漂亮、健康、帶有豐厚油脂的紐約客牛排很適合宴客，但好市多會先鬆肉斷筋處理，因此烹煮時需要特別留意，以防肉變乾。烹調紐約客的最佳方法是高溫大火製燒，而非低溫慢火，可以用先低溫後高溫燒烤法（reverse sear）或將融化的奶油刷、淋在在肉上的方法，就能有焦酥的外表並將肉汁鎖在內部，她建議為了安全起見，紐約客可以煮至五分熟。

4. 側腹牛排（Flank steak）

側腹牛排是好市多最實惠的牛排，這個部位的肉長而扁平，肉質非常瘦且有明顯的紋理，煮得較熟會很美味，適合多種料理，例如亞洲炒菜或墨西哥捲餅，而牛排因為沒有先斷筋，所以可以放心煮至三分熟度。

以下是莫妮卡認為不值得在好市多買的牛排部位及原因。

1. 菲力牛排（Filet mignon）

好市多的菲力牛排很大塊，常一片就超過8盎司，但她偏好供應5至6盎司的菲力，是最適合的份量，也更容易烹煮。

2. 上側後腿肉（Top round steak）

這部位的肉來自牛隻的後腿和臀部，運動量大因此脂肪少，所以若想吃到多汁口感，這部位就不是一個好選擇，若是新手廚師，更是不建議自己烹調這部位的牛肉。

3. 嫩角尖沙朗牛排（Tri-tip steak）

好市多販售的嫩角尖沙朗已經先醃好並裝在密封袋中，因此無法自行調味，少許鹽巴和胡椒就是最佳醬料，另外這部位有足夠的肌間脂肪（Intramuscular fat），但沒有大量豐厚油脂，因此容易煮得過乾和咬不斷。

4. 側腹橫肌牛排（Skirt steak）

這部位有「內裙」（inside skirt）和「外裙」（outside skirt）兩種，外裙通常較寬較柔軟，內裙的形狀不對稱，較難烹飪，容易偏乾，好市多賣的是內裙，也先醃過，所以不太理想。

5. 無骨肋眼牛排（Boneless ribeye steak）

這部位建議食用三分熟，但好市多會先斷筋，因此好市多販售的無骨肋眼不建議烹飪至三分熟。

6. 上腰肉沙朗牛排（Top sirloin）

好市多將上腰肉沙朗先斷筋，因此不建議將其煮至三分熟，但若烹煮至七分熟，因其脂肪不多，容易得到一塊乾硬的牛排。

好市多 Costco

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