窗戶不開、鏡子髒都不行 五件事影響屋內風水「財運下滑」

家中鏡子髒了可能會影響風水。（取材自unsplash.com＠Liana Mikah）

許多人都希望自己能夠發財致富，而要掌握財運，家中的風水也很關鍵。日本網站「TRILL NEWS」近來就分析，有哪些NG行為可能會破壞風水，影響自家的財運。

窗戶緊閉

窗戶是財運流通的途徑，如果窗戶都沒打開，或周圍堆滿雜物，導致難以開啟，則財運的流通也會受阻，房內累積的負能量就會持續堆積。建議每天至少打開窗戶一次，導入新鮮空氣的同時，也防止財運下滑。

家的中心有大型家具

流入房內的氣往往集中在中心。因此，若是房屋中心有大型家具，就會阻礙氣的流動，對財運產生不良影響。即使沒有大型家具，堆積過多雜物也有影響。為了保險起見，最好重新檢查家中的佈局。

有壞掉的時鐘

不轉的時鐘會降低財運，因為不管是電池耗盡，還是已損壞的時鐘，停擺都會導致不良氣息停滯。家中所有時鐘都應該保持正常運轉，才能帶來更多的財運。

鏡子有霧或污漬

鏡子上的霧氣或污漬也會影響氣。如果家裡有的鏡子有髒汙，請立刻擦拭乾淨。鏡子本身具有吸納良好氣息、反彈壞氣的力量。為了充分發揮這種力量，建議保持鏡子保持整潔。

玄關過於髒亂

玄關也是房屋內外氣流的通道。如果玄關過於髒亂，屋內會累積負面能量。即使其他房間都有保持乾淨，但只要玄關沒有好好整理，財運就會下降。理想的玄關應該一眼看去，就感覺乾淨整齊，也不該把鞋子、雨具等物品隨意丟在玄關。